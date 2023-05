[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 22

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Etrian Odyssey: Origins Collection

Prijs in de Nintendo eShop: € 79,99 (of € 39.99 per stuk)

De eerste 3 Etrian Odyssey-games zijn oorspronkelijk uitgekomen op de Nintendo DS en werden al snel geliefd onder RPG-liefhebbers. Leuke personages en de spannende gevechten zijn tot daaraantoe, maar de kracht van deze games zit hem in de labyrinten. Vanuit eerstepersoonsperspectief ontdek je de vele geheimen die deze games te bieden hebben. Of je verdwaalt natuurlijk. Het is dan ook maar goed dat de touchscreen-functionaliteit van de DS-versies (waarin je aantekeningen en mappen maakt) ook naar de Switch is gebracht. Etrian Odyssey: Origins Collection komt 1 juni uit als pakket, maar de 3 games zijn ook apart verkrijgbaar.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Prijs in de Nintendo eShop: € NNB

Weet je? Soms word je wakker en wil je niets liever dan een bal maken. En niet zomaar een bal. Nee, een gigantische bal! En die bal geef je dan cadeau aan je vader, die ook heel toevallig de koning is van de kosmos. Die maakt er dan een prachtige ster van. Soms moet je gewoon niet te lang nadenken over een game. Niet praten, maar rollen. Dat is Katamari Demacy! En nu komt het vervolg uit 2005 naar de Switch als We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie. Lukt het jou om jouw bal steeds groter te maken? Je kunt aan de slag met de game vanaf 2 juni.

Wat verder verschijnt in de week van 29 mei tot en met 4 juni:

30 mei: To Hell With The Ugly

31 mei: Constellations

31 mei: LASERPITIUM

31 mei: Mythargia

31 mei: The Tartarus Key

31 mei: Undead Horde 2: Necropolis

1 juni: Aery – The Lost Hero

1 juni: Boxville

1 juni: Dark Quest 3

1 juni: Dwerve

1 juni: Etrian Odyssey HD

1 juni: Etrian Odyssey II HD

1 juni: Etrian Odyssey III HD

1 juni: Etrian Odyssey Origins Collection

1 juni: Killer Frequency

1 juni: Korokoro Harley

1 juni: Kuroi Tsubasa

1 juni: Move The Pin: Classic Logic Puzzle

1 juni: Powers of Hex

2 juni: Johnny Trigger: Sniper

2 juni: Super Mega Baseball 4

2 juni: Sword of the Vagrant

2 juni: We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie