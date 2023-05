Harvest Moon: The Winds of Anthos krijgt releasedatum en Limited Edition

Eind september kunnen we aan de slag met het nieuwste Harvest Moon-spel!

Nog niet heel lang geleden werd er bekendgemaakt dat Harvest Moon: The Winds of Anthos naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Vandaag is ook de releasedatum van het spel bekendgemaakt, maar dat is niet het enige. Het is nu dus duidelijk dat de game later dit jaar op 26 september zal verschijnen, weten we nu ook dat deze titel een speciale Limited Edition gaat krijgen. Hoewel we vandaag dus eindelijk weten wanneer het allernieuwste Harvest Moon-spel uitkomt, hebben we helaas nog geen trailer ontvangen.

Net zoals dat bij Harvest Moon: One World het geval was, brengt NIS America ook ditmaal weer in samenwerking met Natsume deze Limited Edition uit. Uiteraard zijn er weer aardig wat leuke goodies aanwezig. Zo krijg je uiteraard een fysieke versie van het spel, de officiële soundtrack op CD, zes pinnen van dieren uit de serie en een knuffeltje van een koe. Al deze dingen zitten natuurlijk ook deze keer weer in een mooie Collector’s Box.