[DN’s Five] Originele muziek uit videogamefilms

Peaches is niet het enige mooie nummer uit een videogamefilm!

Er heeft een grote aardschok plaatsgevonden in de filmwereld, nadat The Super Mario Bros. Movie is verschenen. Op moment van schrijven breekt de film record na record in de animatiehoek. Echter is er nog een grote factor die meespeelt in het succes, namelijk de rol van Jack Black als Bowser. Op vrijwel alle social media-kanalen raken mensen niet uitgepraat over zijn ode aan Princess Peach. Op deze bewolkte zondag deel ik graag nog andere muziek die bij mij een gevoelige snaar wisten te raken.

5: Animal Crossing: The Movie (Gekijōban Dōbutsu no Mori)

Deze prachtige film is helaas nooit naar Europa of Amerika gekomen. Gelukkig kun je de film op onder andere Crunchyroll bekijken met Engelse ondertiteling, een aanrader! De muziek in Animal Crossing: The Movie is zoals je het zou verwachten, heerlijk ontspannen. ‘Let’s Go To The Forest’ is daar een mooi voorbeeld van.

4: Bayonetta: Bloody Fate

Deze film over Bayonetta is jammer genoeg ook nooit naar Europa gekomen. Als je fan bent van de duistere heks, dan doet Bloody Fate eer aan de videogames. Met het nummer ‘Night, I Stand’ sluit de film op een waardige manier af. Geniet ervan.

3: Sonic The Hedgehog

Dit hippe nummer was onderdeel van de eerste Sonic film. Normaal gesproken zitten er in films, soundtracks die niet zoveel met de hoofdrolspeler te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het nummer ‘Take On Me’ die voorkwam in de Super Mario Bros. Movie. ‘Speed Me Up’ doet juist het tegenovergesteld. Dit nummer laat in de videoclip al zien dat deze speciaal gemaakt is voor Sonic The Hedgehog.

2: Pokémon The Movie 2000: The Power of One (Op Eigen Kracht)

Voor mij is dit nummer onlosmakelijk verbonden met Lugia. Een prachtige melodie die op een soort ocarina wordt gespeeld in de film. Het teken voor Lugia om te verschijnen. Ik heb deze film nog in de bioscoop mogen zien, maar het is echt één van mijn favoriete Pokémon-films. Aangezien we liedjes uitkiezen waarin gezongen wordt, deel ik de versie uit de end credits. Donna Summer heeft namelijk speciaal voor deze tweede Pokémon film het lied ‘The Power of One’ gemaakt. In dit nummer hoor je die prachtige melodie, maar is er ook een gezongen tekst.

Nou vooruit, hieronder ook de instrumentale versie. Eigenlijk vind ik die nog mooier:

1: The Super Mario Bros. Movie

Het lied wordt nu al de ‘Let it Go’ van 2023 genoemd. Daar kan ik het eigenlijk wel mee eens zijn. Zo simpel, maar tegelijkertijd zo goed. ‘Peaches’ zit al de hele week in mijn hoofd door de simpele en hilarische tekst. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Als je de film nog moet zien, dan zou ik nog niet op afspelen drukken. Alhoewel het moeilijk is om de muziek te vermijden op sociale media.

