The Super Mario Bros. Movie verbreekt meerdere records

The Super Mario Bros. Movie is een groot succes!

The Super Mario Bros. Movie is sinds afgelopen week te zien in de bioscopen en inmiddels kunnen we concluderen dat de film een groot succes is. Na een al enorm succesvolle opening heeft The Super Mario Bros. Movie ook het afgelopen weekend meerdere records verbroken. Wereldwijd heeft de film meer dan $ 375 miljoen opgebracht. The Super Mario Bros. Movie heeft hiermee de beste openingresultaten ooit voor een animatiefilm behaald. Verder heeft de film internationaal onderstaande records verbroken:

Grootste opening aller tijden voor een videogame-verfilming

Grootste opening van 2023 tot nu toe

Beste opening in de geschiedenis van Illumination

Ook in ons eigen land doet de film het zeer goed. In Nederland heeft The Super Mario Bros. Movie na de eerste paar dagen al records verbroken. Zo is het tot op heden de film met de beste opening van 2023 en het beste openingsweekend voor zowel een animatiefilm als videogame-verfilming ooit. Daarnaast is het alleen al met de resultaten in het openingsweekend de op een na grootste film van 2023. De film draait hier in 143 bioscopen en heeft inmiddels 390.000 bezoekers getrokken. Daarnaast heeft The Super Mario Bros. Movie inclusief voorvertoningen op woensdag 5 april momenteel totaal € 4,3 miljoen opgebracht in ons land.

Maarten was overigens ook al enorm enthousiast over de film en onze uitgebreide review kun je hier lezen.