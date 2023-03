Nintendo verlengt gebruik eShop-codes met een week

Gebruik jouw eShop-codes nu tot 4 april 's ochtends!

Het droevige moment is aangebroken: Nintendo WiiU- en 3DS-eShops zijn niet meer. Maar omdat het wegens een fout 9 uur eerder dan gepland niet mogelijk was om eShop-codes in te wisselen, komt Nintendo met een tegemoetkoming. Het is nu nog mogelijk om tot 4 april 06u30 je codes te gebruiken, aldus het bedrijf op hun Japanse Twitter:

In de tweet, die is vertaald door Video Games Chronicle, biedt Nintendo haar excuses aan voor de fout. Ze geven aan dat de verlenging doorloopt tot 5:30 am BST (British Summer Time), oftewel 6:30 ’s ochtends bij ons op 4 april.

Mocht je dus zijn vergeten bijvoorbeeld wat DLC te claimen bij een game die je fysiek bezit, dan krijg je nu dus nog de kans het te downloaden. Snel rennen naar je verzameling games dus!

Heb jij nog een juweeltje gevonden met de sluiting van de eShop voor WiiU en 3DS? We lezen er graag over in de comments!