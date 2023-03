Lush werkt samen met Universal en Nintendo voor speciale Mario producten

Altijd al naar Prinses Peach, Mario of Bowser willen ruiken? Dit is je kans!

Na een succesvolle samenwerking met One Piece brengt Lush nu een limited edition lijn uit omtrent de nieuwe Mario film. Hoewel de film pas 5 april verschijnt, is de set nu verkrijgbaar in de winkels en via de website van Lush.

Mocht je Lush nog niet kennen, het is een bedrijf wat verse handgemaakte cosmeticaproducten maakt. Waaronder zepen en badbommen. Deze nieuwe collectie van The Super Mario Bros. Movie bestaat uit acht verschillende producten.

Het eerste product is de Question Block bath bomb. Dit product kost 18 euro en in het blok zit een zeepje verborgen. Deze verborgen zeep kan één van zes designs zijn die elk gebaseerd is op een power up uit de franchise.

Dan heb je twee showergels die in meerdere volumes verkrijgbaar zijn. Voor 100g betaal je €10,- de andere hoeveelheden zijn 250g en 500g. Je hebt voor dit product de keuze uit een Mario of Luigi showergel. Mario heeft een geur van cola en gebruikt onder andere granaatappelsap, terwijl Luigi met appel en roos absolue is gemaakt.

Je kunt ook voor shower jelly kiezen. Ook hier zijn er twee keuzes gemaakt. Of je nu voor Princess Peach gaat met perziksap, zeewier en noten van ananas of de versie van Bowser. Deze heeft kaneelbladolie, limoen en zoete benzoë. Deze optie is €9 voor 100g, maar kan ook gekocht worden in een grotere hoeveelheid van 240g.

Heb je liever een echt stuk zeep? Dan kun je de Golden Coin aanschaffen voor €7,-. Deze heeft de bekende geur van ‘Honey I Washed the Kids’ uit de normale Lush line-up.

Tot slot is er nog een speciale bodyspray. Deze is als een ode aan Princess Peach gemaakt en heeft een geur van perzik en ananas. Deze is wel een stukje duurder, want hij kost €40,- voor 200ml.