Gameplaybeelden verschenen van Storyteller

Hoe gaan al die verhalen ook alweer...?

Storyteller verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. In deze puzzel game krijg jij bekende verhalen voorgeschoteld die je kunt namaken… of veranderen zoals jij wilt. Om een beter beeld van deze titel te krijgen zijn er nu gameplaybeelden online verschenen, waarin het eerste half uur van de game te bekijken valt. De beelden zijn van youtubekanaal Super NintenDad en zijn hieronder te bekijken.

Storyteller is een puzzel game over het bouwen van verhalen. In de game krijg je een aantal bekende verhalen voorgeschoteld. Je kunt deze sprookjes één op één nadoen… maar je kunt er ook je eigen draai aan geven. Jij bent namelijk de schrijver! Speel in een comicbook-achtige omgeving met een complete bibliotheek aan personages en thema’s. Helden en schurken, draken, vampieren, zombies, onbeantwoorde liefdes, leugens en geheimen waar iedereen gek van zou worden, speel met het canvas en laat je creativiteit op de vrije loop!