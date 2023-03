Remnant: From the Ashes is vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier alvast wat gameplaybeelden!

Eerder dit jaar werd er in januari door ontwikkelaar Gunfire Games en uitgever THQ Nordic officieel aangekondigd dat Remnant: From the Ashes naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels hoeven we niet heel veel langer meer te wachten op dit actie-avonturenspel, want de game is later vandaag namelijk te spelen op de Nintendo Switch. De titel gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank, al is het spel ook fysiek verkrijgbaar. Om Remnant: From the Ashes te downloaden heb je 8 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Remnant: From the Ashes is een third-person actie-schietspel die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld. Deze wereld is overspoelt door vele gevaarlijke monsterlijke wezens. Nu is het aan jou om uit te zoeken waar dit kwaad vandaan komt. De game bevat zogenaamde dynamically-generated werelden en dat betekent dat de werelden elke keer veranderen als je begint bent spelen. Daarnaast zul je materialen moeten vinden om in leven te blijven en je enorme arsenaal aan wapens en uitrustingen te verbeteren.

