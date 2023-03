[DN’s Five] De beste soundtracks van de Nintendo 64 – deel 2

Het langverwachte deel 2!

Helaas was er wat oponthoud, maar we gaan weer verder met deze nostalgische tocht door allerlei heerlijke soundtracks. De Nintendo 64 (en waarschijnlijk ook de grote consoles hierna) heeft eigenlijk teveel mooie nummers om in één artikel te plaatsen. Er maar vijf mogen kiezen, is al een bijna onmogelijke taak. Deze keer ben ik op zoek gegaan naar de iets minder bekende parels van deze console. Haak je pas nu in? Bekijk dan eerst even deel 1!

5: Pokémon Puzzle League – Lorelei’s Theme

Als een echte ’90’s kid’ was ik dol op alles wat met Pokémon te maken had. Inclusief allerlei soorten spellen, waaronder Pokémon Puzzle League. Deze Nintendo 64 game heb ik echt zoveel gespeeld. Ik vond ook dat ik er best goed in was. Dit nummer laat me direct weer terugkeren naar de ‘puzzel battles’ tegen Team Rocket of in dit geval Lorelei.

4: Paper Mario 64 – Attack of the Koopa Bros

Wat houd ik toch ontzettend van deze games. Ze waren na de Nintendo GameCube niet allemaal even goed, maar Paper Mario: The Origami King vond ik echt een ouderwetse topper. Geen gedoe met stickers of verf, maar gewoon weer de focus op combat. Eigenlijk zoals ze het in het eerste deel deden. Ik ben op dit moment zelfs Paper Mario 64 opnieuw aan het spelen op de Nintendo Switch. Echt een aanrader als je op zoek bent naar een leuke singleplayer game. Deze soundtrack mag daarom niet ontbreken.

3: Pokémon Stadium 2 – Egg Emergency

Nu er steeds meer Nintendo 64-games naar de Switch komen, gebruik ik de originele console steeds minder vaak. Voorheen sprak ik eens in de zoveel met vrienden af en nam iemand een Nintendo 64 console mee inclusief controllers. Heel af en toe doen we het nog steeds, vooral vanwege deze game. We spelen dan vooral de minigames. Deze soundtrack is daarin zo leuk! Herkenbaar?

2: Snowboard Kids – Big Snowman

Misschien een beetje een vergeten game op de Nintendo 64, maar wat heeft Snowboard Kids een toffe soundtrack. Big Snowman brengt je echt terug naar de jaren 90. Het zou zomaar in het rijtje, Alice Deejay/Gigi D’Agostino kunnen. Ik hoop echt dat we binnenkort kunnen genieten van deze game op de Nintendo Switch. Wie weet ziet Atlus het dan wel zitten om deze franchise een reboot te geven!

1: Banjo Tooie – Jinjo Village

De muziek uit Banjo Kazooie en Tooie kan ik iedere dag wel aanzetten. Wat kan ik ontzettend genieten van deze nummers. Het zijn stuk voor stuk meesterwerken. Jinjo Village staat met stipt op nummer 1. Alle nummers uit deze games geven zo’n mooi sfeerbeeld mee. Zelfs als je de game niet hebt gespeeld. Ik wil je echt aanraden om gewoon een playlist aan te zetten met nummers uit de Banjo franchise. Je zult er meteen wat vrolijker van worden.

Met dit vrolijke deuntje laten we het Nintendo 64 tijdperk achter ons en gaan we volgende week verder met de GameBoy Color. Mocht je al suggesties hebben, laat het dan vooral weten in de reacties. Liever nog even doorluisteren? Check dan ook de DN’s Five over de NES of de SNES bijvoorbeeld.