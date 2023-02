[Giveaway] Win 3x Elderand voor de Switch

Versla vijanden, verzamel verloren brieven en verken de verwrongen wereld van Elderand!

Vanaf vandaag is Elderand verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en om de release van de game te vieren hebben wij voor jullie een mooie launch-giveaway! In samenwerking met Graffiti Games mogen we namelijk 3x een digitale code van de game weggeven! Meedoen houden we bovendien lekker simpel voor je.

Elderand is een actie-platformspel met RPG-elementen waarin alleen de sterken zullen overwinnen tijdens gevechten tegen angstaanjagende wezens. Je gebruikt verschillende wapens zoals zwepen, zwaarden en bogen, maar natuurlijk ook jouw vaardigheden om je metaal voor te bereiden tegen eindbazen. In de game verken je een verwrongen wereld, welke vol zit met duisternis en waanzin, en reis je naar de vele hoeken van dit gevaarlijke land. Bovendien zijn er meer dan 60 verschillende soorten vijanden en kun je in deze Metroidvania verloren brieven verzamelen.

Hoe maak je kans op deze game?

Simpel! Reageer op dit bericht door te laten weten waarom jij graag wilt winnnen en je doet automatisch mee. Kunnen we het je nog makkelijker maken? Meedoen kan tot en met 22 februari aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden per mail toegestuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.