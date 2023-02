[DN’s Five] De beste soundtracks van de Nintendo 64 – deel 1

Ik kon soms echt niet kiezen, daarom vraag ik om jullie hulp!

Welkom bij een nieuwe DN’s Five! Ik neem jullie al een aantal weken mee in de wereld van videogame soundtracks. We zijn na de NES, Game Boy en SNES terecht gekomen bij één van mijn favoriete consoles; de Nintendo 64. Het is bijna een onmogelijke taak om hier vijf nummers te kiezen, dus vul deze lijst alsjeblieft aan in de reacties! Ik heb namelijk besloten om deze DN’s Five over de Nintendo 64 op te splitsen in twee delen. Deel 1 gaat over de onmisbare soundtracks en deel 2 gaat over de iets minder bekende parels.

5: Mario Kart 64 – Rainbow Road

Hoewel de baan vast voor veel frustratie zorgt of heeft gezorgd kan ik wel intens genieten van de Rainbow Road soundtrack. De euforische melodie die steeds maar verder opbouwt naar het moment van de finish is gewoon onverslaanbaar. Al moet ik zeggen dat Big Blue uit Mario Kart 8 Deluxe wel dicht in de buurt komt. Nintendo heeft trouwens echt fantastisch werk verricht door veel van deze klassiekers in een nieuw jasje te steken voor de laatste Mario Kart op de Nintendo Switch.

4: Yoshi’s Story – End Credits

Love it or hate it. Deze soundtrack heb ik ooit als ringtone gehad, dat was overigens geen goed idee. Toch heeft dit melodietje een speciaal plekje in mijn hart. De game is misschien mierzoet, maar als kind vond ik het fantastisch en wilde ik niets liever dan luisteren naar deze game. Dat was soms al genoeg! Er zitten zoveel leuke soundtracks in Yoshi’s Story, maar dit is toch wel mijn favoriet. Ik las trouwens dat er nogal discussie is over wat de Yoshi’s eigenlijk zeggen, wat denk jij?

3: Donkey Kong 64 – Jungle Japes en…

Grant Kirkhope zagen we al eerder als componist in de lijstjes voorbij komen. Wat heeft deze man toch geweldige soundtracks geschreven. Donkey Kong 64 is daar geen uitzondering op. Hoewel dit nummer in meerdere Donkey Kong games voorbij komt, vind ik deze versie nog steeds het allerleukst. Als ik aan Donkey Kong denk, dan denk ik aan:

Maar wacht! Als deze niet in de lijst staat, dan valt het internet over mij heen natuurlijk. Deze iconische rap verdient een opvolger, vinden jullie niet? Ik blijf iedere Nintendo Direct weer hopen op nieuwe 3D Donkey Kong. Tot die tijd, verblijd ik jullie weer even met deze heerlijke klanken.

2: The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ik hoef jullie niet te vertellen dat deze game in het lijstje moet. Alleen vond ik het erg moeilijk om één nummer uit te kiezen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time heeft zoveel memorabele melodieën. In de game volgt de ene na de andere hit. Daarom mogen jullie beslissen! Volgende week maak ik in deel 2 bekend welk lied de meeste stemmen heeft behaald. Wordt het Gerudo Valley, Lost Woods, Kakariko Village of Lonlon Ranch?

1: Super Mario 64 – Staff Roll

Een waardige afsluiter van deze lijst. Mijn allereerste game verdient met deze prachtige soundtrack de nummer 1 positie. Misschien ben ik een beetje bevooroordeeld, maar dit nummer gaf mij zo’n voldaan gevoel. De beelden uit alle bezochte werelden die voorbij flitsten in combinatie met deze muziek maakten Super Mario 64 echt af (tot ik erachter kwam dat er iets gebeurde met 120 sterren). Tijdens mijn conservatorium studie heb ik deze soundtrack zelfs uitgevoerd met een orkest, waarbij ik de muziek zelf heb omgeschreven. Een extra reden dus om Super Mario 64 in het zonnetje te zetten!

Dat was hem weer! Mijn DN’s Five van deze week. Heb je genoten van al deze toffe nummers? Volgende week blikken we nog een keer extra terug op de Nintendo 64, maar dan met de minder bekende parels.