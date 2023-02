Gerucht: Komt Nintendo volgende week met een nieuwe Nintendo Direct?

Is de eerste Nintendo Direct van dit jaar op komst?

Mogelijk krijgen we volgende week een nieuwe Nintendo Direct voorgeschoteld. Volgens de bekende insider Jeff Grubb zou er in de week van 6 februari een nieuwe Nintendo Direct plaats gaan vinden, wat dus al volgende week zal zijn. Grubb benadrukt hierbij wel dat de Nintendo Direct mogelijk pas later in de week zal worden uitgezonden en dat deze ook niet op 6 februari aangekondigd hoeft te worden. Het is en blijft natuurlijk een gerucht, maar Grubb heeft het vaker bij het juiste einde gehad in het verleden. Daarnaast heeft Nintendo vaker in februari een Nintendo Direct-presentatie gegeven. Een nieuwe Direct volgende week is dus zeker niet onlogisch.

Verder komt binnenkort ook Kirby’s Return to Dream Land Deluxe uit en werd eerder duidelijk dat Nintendo de eShop-pagina’s van Tears of the Kingdom en Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp heeft aangepast voor pre-orders. Wellicht dat deze titels dan ook gaan schitteren tijdens een nieuwe Nintendo Direct.

Wat denk jij? Kunnen we volgende week een nieuwe Nintendo Direct verwachten? En waar hoop jij op? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.