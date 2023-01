Everdream Valley komt naar de Nintendo Switch

De vraag is alleen nog wanneer.

Er is door ontwikkelaar Mooneaters en uitgever VARSAV Game Studios bevestigd dat Everdream Valley naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Wanneer is helaas nog de vraag aangezien het nog compleet onduidelijk is wanneer het spel naar de Nintendo Switch gaat komen. Mocht je toch wel benieuwd zijn dan is er momenteel een demoversie te downloaden via Steam. Daardoor kunnen sommige van jullie toch al even met de game aan de slag.

In Everdream Valley is het eindelijk tijd voor de zomervakantie! Tijdens deze vakantie ga je gezellig naar de boerderij van jouw opa, waardoor je lekker twee maandjes weg bent van je ouders. Terwijl je bij jouw opa bent is er genoeg te doen, want je mag namelijk al zijn dieren verzorgen en zelf jouw eigen gewassen verbouwen. Gelukkig hoef je dit allemaal niet alleen te doen want je lieve hondje is er natuurlijk om jou te helpen. Gaat dit de allerleukste zomer ooit worden?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer!