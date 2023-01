Coffee Talk: Episode 2 lanceert in april

Tijd om kopjes koffie te zetten en levens te veranderen!

Het vervolg op de visual novel waar je in een knus cafeetje werkt heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Serenity Forge en Toge Productions hebben bekendgemaakt dat het spel 20 april in de Nintendo eShop te vinden zal zijn. Daar blijft het niet bij, want je kan ook een fysieke editie vestellen. Er zijn een paar verschillende edities die je kan bestellen.

Coffee Talk 1 en 2 zullen beide een standaard fysieke release krijgen, hierbij krijg je een aantal leuke goodies zoals stickers, een houten sleutelhanger en een code voor een digitale download van de soundtrack. Ook kan je kiezen uit de Coffee Talk: Episode 2 Collector’s Edition, welke de spullen bevat van de standaard editie alsmede een standee, een paar kleine comics, handdoek, tote bag, memobriefjes en een mooie speciale doos. Als allerlaatste is er nog keuze uit de Double Shot-editie welke beide spellen fysiek bevat, de inhoud van de Collecter’s Edition en een koffiebeker en een geborduurd lapje.

Wij mochten in 2020 de eerste game van Coffee Talk reviewen. Zoals je hier kan lezen gaf Robin het een nette 8,0.