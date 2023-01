Best verkochte games in de Verenigde Staten van 2022

De Top 10 van alle platformen. Wat is de top 3?

We zijn al over de helft in januari van 2023, de tijd vliegt maar het is daarom des te leuker om even terug te kijken naar 2022. Dankzij de NPD Group hebben we nu een lijstje van de best verkopende games van de Verenigde Staten van vorig jaar. Recent hadden we hier bij DailyNintendo nog een Roundtable over welke game wij het beste vonden van 2022. De lijst van de VS is echter niet voor de Switch alleen, maar over het algemeen genomen.

Denk je dan misschien dat de Switch games achter lopen, dat ze onder doen voor de PC of Playstation games? Niks is minder waar want de Switch staat sterk in het midden van de lijst met twee Pokémon games: Pokémon Scarlet & Violet en Pokémon Legends: Arceus. Daarnaast is het belangrijk om mee te nemen dat Nintendo geen online verkopen deelt. Anders waren de cijfers hoogstwaarschijnlijk nog eens anders geweest.

Rank Titel Uitgever 1 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Activision Blizzard (Corp) 2 Elden Ring Bandai Namco Entertainment 3 Madden NFL 23 Electronic Arts 4 God of War: Ragnarok Sony (Corp) 5 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Warner Bros. Interactive 6 Pokemon: Scarlet/Violet* Nintendo 7 FIFA 23 Electronic Arts 8 Pokemon Legends: Arceus* Nintendo 9 Horizon II: Forbidden West Sony (Corp) 10 MLB: The Show 22^ Multiple Video Game Manufacturers * Digitale verkopen niet inbegrepen

^ Xbox & Switch digitale verkopen niet inbegrepen

Koop jij veel games online of toch nog fysiek? Denk je dat als Nintendo de online aankopen had gedeeld dat de top 10 er anders uit had gezien?

Bron: npd.com