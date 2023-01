Nintendo Benelux maakt datum Winter Cup voor Mario Kart 8 Deluxe-toernooi bekend

Race jij mee in de Winter Cup?

Het is alweer bijna tijd voor het vierde en laatste Mario Kart 8 Deluxe-toernooi. Deze zal op zaterdag 28 januari 2023 van 19:00 uur tot 21:00 uur plaatsvinden. In 16 races moet je proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Degene die de meeste punten scoort in totaal wint een fantastische prijs en maakt kans om eindwinnaar te worden tijdens de grote finale. De winnaar van de Winter Cup wint een racejack met bedrukking speciaal van deze Winter Cup. Tevens winnen de top 20-spelers allemaal 1000 gouden punten, wat dus gelijk staat aan €10 “korting” in de Nintendo eShop. Voor alle spelers die alle races uitrijden liggen er nog 50 platina punten voor het oprapen. Iedereen kan dus sowieso iets winnen.

Om op zaterdag 28 januari 2023 deel te nemen hoef je alleen de volgende stappen te volgen. Open Mario Kart 8 Deluxe, kies in het hoofdmenu voor “Online” en ga dan naar “Toernooi”. Vervolgens kies je daar voor “Zoeken met een code” en vul je de volgende toernooicode in: 4013-2191-6971. Jij kunt dan gedurende maximaal 16 races samen met anderen strijden voor de winst.

Ga jij meedoen met de Winter Cup? Laat het ons weten in de reacties. Mocht je het gezellig vinden om samen met andere Mario Kart-fanaten te praten en te racen? Kom dan eens kijken in onze Discord-server!