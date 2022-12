The Lost and The Wicked komt naar de Switch

Monsters en horrors te lijf op zoek naar een antwoord

Er komt een nieuwe twin-stick bullet-hell game naar de Switch. Van Top Hat Studios komt deze thriller/horror achtige in 2023 onze kant op. Twin-stick games, waar doet dat aan denken? Kijkend naar de stijl en beelden geeft dit spel direct Binding of Isaac vibes.

Je speelt als iemand die net een schipbreuk heeft overleefd. Wie ben je en hoe kom je daar? Door het spel heen zul je steeds meer te weten komen over wie je bent en de wereld waarin je bent belandt. De game heeft een grunge art stijl waarin je monsters en nachtmerries te lijf gaat. Het wordt ook geen rustig horror spel, nee. Je begint misschien wat rustig en kalm, maar de monsters worden sneller en gevaarlijker. Het scherm zal binnen een mum van tijd volstaan met aanvallen die je moet ontwijken. Voor een goed beeld kun je hieronder de trailer bekijken.

Ga jij het spel halen of lijkt het toch teveel op Binding of Isaac naar je gevoel? Of is dit misschien helemaal jouw type horror? Laat het hieronder weten.