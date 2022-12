Bekijk Mushroom Kingdom uit The Super Mario Bros. Movie

Overal Toads en nog meer Toads…

Tijdens The Game Awards 2022 van vannacht is er weer een nieuwe trailer van The Super Mario Bros. Movie getoond. We meldden gisteravond al dat de stemacteur van Toad, Keegan Michael Key, bij het evenement aanwezig zou zijn. Nu weten we dat dat zo was, omdat hij een trailer met Toad in de hoofdrol zou tonen. In de nieuwe trailer krijgen we een eerste blik op Mushroom Kingdom. Toad showt Mario de stad en er zijn een hoop herkenbare elementen. Denk aan de munten, de buizen en al die schattige Toads.

In Nederland en België zal de film vanaf 5 april 2023 in de bioscoop te zien zijn. Dat is dus eerder dan in Amerika waar de release op 7 april 2023 is. Kijk jij uit naar The Super Mario Bros. Movie? Laat het ons weten in de reacties!