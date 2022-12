Versla Charizard in Black Crystal Tera Raids in Scarlet & Violet

Strijd gezamenlijk tegen een extreem sterke tegenstander!

Op 18 november kwamen Pokémon Scarlet en Violet uit voor de Nintendo Switch. Vandaag is het tweede evenement in de games gestart. In 7-star Black Crystal Tera Raids kun je nu Charizard met Dragon als Tera Type vinden. Charizard kan je eenmaal per savefile vangen en is voor nu op geen enkele andere manier vangbaar. Charizard is namelijk niet in de open wereld vindbaar. Door de speciale Tera Raids te doen en de Charizard te verslaan kan je ook die speciale Charizard vangen. Daarbij krijg je ook een berg zeer nuttige en zeldzame items.

Het Tera Raid Battle-event loopt vanaf vandaag tot 5 december 01:00 uur Nederlandse tijd. Een tweede rond vindt over twee weken plaats. Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot dit event moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Dat doe je door in de game met internet te verbinden. Daarbij moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je andermans Raid meedoen.

