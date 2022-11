[Review] Just Dance 2023 Edition – Voldoende veranderingen zorgen voor een leuke danservaring

Just Dance is terug en mooier dan ooit!

In 2009 maakte we met z’n alle voor het eerste kennis met een gloednieuw dansspel genaamd Just Dance. Sinds de release brengt Ubisoft ieder jaar traditiegetrouw een nieuw deel uit, waarmee spelers in ieder geval met nieuwe liedjes aan de slag kunnen gaan. Zo af en toe wordt er een nieuwe modus toegevoegd, maar de afgelopen jaren is er best weinig vernieuwd in de serie. Toch belooft Ubisoft ons dat er met Just Dance 2023 Edition een nieuw danstijdperk aanbreekt. Maar wat betekent dit precies en klopt dit eigenlijk wel? Je leest het in deze review!

Als je wilt feesten, ga dan gewoon dansen!

Net zoals afgelopen twee jaar zal ik ook nu de review weer beginnen met uitleggen wat Just Dance nou precies is. Geloof het of niet, maar er zijn ongetwijfeld nog genoeg mensen waarbij Just Dance 2023 Edition hun eerste Just Dance-spel gaat zijn. Ondanks dat hoef je niet ontzettend slim te zijn om te weten wat je in de Just Dance moet doen, want eigenlijk geeft de naam dat al weg. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is gewoon lekker dansen. Gelukkig hoef jij als beginnende of ervaren danser de danspasjes niet zelf te verzinnen, maar volg je de verschillende choreografieën van de coaches met een Joy-Con in jouw hand of via jouw smartphone met de nieuwe Just Dance 2023 Controller-app. Dit kun je doen door te kijken naar de coach of een kijkje te nemen wat er rechts onderaan het scherm gebeurt. Hier zijn namelijk de zogenoemde pictogrammen te zien, die je steeds met een afbeelding tonen wat de volgende beweging gaat zijn. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is op het juiste moment deze actie uit te voeren in jouw kamer.

Uiteraard gaat voor niks de zon op en zul je dus ook goed je best moeten doen als je een goede score wilt behalen. Bij elke move krijg je namelijk bovenaan het scherm te zien hoe goed je het doet door middel van de scooreffecten ‘’ok”, “good”, “super”, “perfect’’ en zo nu en dan het speciale scooreffect ‘’yeah’’. Deze woorden zijn een indicatie voor de eindscore die je gaat krijgen. Als je het heel goed weet te doen, dan word je misschien wel superstar of zelfs megastar genoemd. Als je bovenaan het scherm een kruisje te zien krijgt, betekent dit dat je een danspas hebt overgeslagen. Maar wees dan vooral niet getreurd, want ook dan kun je nog een hoge score behalen.

Nieuw jaar, nieuwe ik!

Jeetje, ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen. Just Dance 2023 Edition heeft namelijk zoveel kleine nieuwe dingen aangepast en toegevoegd dit jaar. Laten we maar beginnen met hetgeen dat elke speler meteen zal merken: de gebruikersinterface. Deze heeft niet alleen een ander uiterlijk gekregen, maar is ook nog eens gepersonaliseerd. Dit betekent onder andere dat er afspeellijsten speciaal voor jou worden gemaakt. Ook bevat praktisch ieder nummer een zichtbare 3D-wereld. Als je hierover leest, in de beschrijving van het spel in de Nintendo eShop of op de officiële website van Ubisoft, is het moeilijk om te begrijpen wat ze hier precies mee bedoelen. Echter snap je dit meteen, als je op een aantal liedjes hebt gedanst. Er zit namelijk veel meer diepte in de achtergronden dan voorheen en beweegt de camera ook nog eens regelmatig met de coach mee. Dit zagen we vorig jaar bij Just Dance 2022 onder andere al met de omgeving van Chandelier van Sia. Persoonlijk vind ik dit effect geweldig en kan ik er geen genoeg van krijgen.

Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer meer dan genoeg verzamelen aangezien de avatars, achtergronden en aliassen terug van weggeweest zijn. Deze verzamelobjecten zijn trouwens niet alleen terug, maar ook nog beter dan ooit. De avatars zijn nu bijvoorbeeld geanimeerd en de achtergronden voor de Dancer Card zien er naar mijn mening beter uit. Als je dacht dat je dit jaar alleen die drie dingen kon verzamelen, heb je het mis. Nieuw dit jaar zijn namelijk de badges, randen die je rondom jouw Dancer Card kunt plaatsen, emotes die je kunt gebruiken om te communiceren als je online tegen een vriend of vriendin danst, scooreffecten die je kunt aanpassen in een andere stijl en het effect bij jouw overwinningsdansje. Nu vraag jij je misschien af hoe je al deze dingen ontgrendelt en als je dacht dat dit via het Mojo-apparaat zou gaan, dan heb je het helaas fout. Deze machine is dit jaar namelijk verdwenen en we hebben er naar mijn mening iets beters voor terug in de plaats gekregen. Toen alle dansers het Mojo-apparaat nog moesten gebruiken, was het nog maar de vraag welke avatar, skin of alias je zou krijgen, maar dat is nu verleden tijd. Just Dance 2023 Edition bevat namelijk een gloednieuw levelsysteem waarbij je precies kunt zien wat je bij de volgende levels ontgrendelt. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waar je maar drie kleine missies kreeg te zien, kun je nu meteen aan de slag gaan met alle doelen om XP te verdienen. Deze doelen variëren van het dansen op 40 nummers tot het 50 keer behalen van het speciale scooreffect ‘’yeah’’ en ga zo maar door. Er ruim 70 doelen aanwezig waardoor we er wel een tijdje mee vooruit kunnen gaan.

Je raadt het nooit, maar iets wat ik twee jaar geleden in mijn Just Dance 2021 review zei, is werkelijkheid geworden. In die review had ik het er namelijk over dat het mij een leuk idee leek om samen met vrienden online te kunnen spelen. Hoewel dit vorig jaar niet gebeurde, is deze functionaliteit dit jaar wel toegevoegd. Ik vind het leuk dat deze optie er nu is, want om via het internet samen tegelijkertijd op hetzelfde liedje te dansen met een vriend of vriendin is echt geweldig. Tevens is er nog iets anders kleins toegevoegd. In deze versie van Just Dance krijg je de namen van de coaches te zien voordat je aan de slag gaat met een dans, waardoor het allemaal net iets persoonlijker wordt.

Zoals je misschien al in de Nintendo eShop hebt gezien neemt Just Dance 2023 Edition dit jaar niet zoveel geheugen in beslag. Eerst dacht ik dat het een foutje was, maar als je het spel voor het eerst hebt opgestart krijg je de optie om alle nummers van Just Dance 2023 Edition te downloaden op jouw Nintendo Switch. Als je dit doet heb je ook offline toegang tot alle liedjes, wat zo’n 6,5 gigabyte in beslag neemt. Echter hoef je dit niet per se te doen, want alle nummers zijn ook gewoon met een internetverbinding te spelen. Dat is dan weer handig als je niet zoveel plek meer hebt op jouw console.

Er zijn wéér een paar dingen verdwenen

Er zijn dus een aantal dingen nieuw, maar er zijn ook een aantal dingen weggehaald waaronder de Sweat-modus. Hoewel ik deze modus zelf vrijwel nooit gebruikte is het wel jammer dat we nu niet meer onze calorieën kunnen bijhouden in het spel. Ook hebben spelers dit jaar niet de mogelijkheid om een eigen afspeellijst te maken. De game biedt gelukkig wel een hoop playlists aan, maar de kans dat je niet op al die liedjes wil dansen is aanwezig. Een groter gemis is toch wel de World Dance Floor die is weggehaald. Zoals je net hebt kunnen lezen, kun je dit jaar wel met vrienden dansen, maar dus niet meer met willekeurige dansers van over de hele wereld. Waarom de World Dance Floor er nu niet meer is, begrijp ik echt niet aangezien dit volgens mij best wel groot succes was. Ubisoft heeft echter wel beloofd dat deze titel updates gaat krijgen, dus wellicht worden deze drie dingen opnieuw toegevoegd, maar op het antwoord of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, zullen we helaas op moeten wachten.

Buiten die missende modi om is er op het moment van schrijven nog iets aan de hand. Je merkt namelijk dat Just Dance 2023 Edition nog nét niet helemaal goed geoptimaliseerd is. Tijdens elke speelsessie heeft het spel wel één keertje kort gehaperd. Als dit in het menu gebeurt, is het alles behalve dramatisch en merk je er eerlijk gezegd ook weinig van. Maar als het tijdens jouw danssessie gebeurt, is het een stuk minder prettig omdat je daardoor een danspasje kan missen. Eerlijk gezegd verwacht ik wel dat dit opgelost gaat worden, want Ubisoft is nu ook druk bezig om iets op te lossen wat te maken heeft met Just Dance+, maar daarover straks meer.

Waarom vind ik bepaalde nummers zo leuk om op te dansen?

Net zoals vorige jaren zijn er ook dit jaar weer 40 verschillende kleurrijke tracks aanwezig waarop je helemaal los kan gaan. Hoewel er in Just Dance 2022 voor mij minder leuke liedjes waren dan het jaar daarvoor, kan ik met een grote glimlach op mijn gezicht zeggen dat ik dit jaar ontzettend blij ben met de selectie. Als je de volledige lijst met nummers wilt zien kun je hier klikken, maar voor deze review zal ik een paar van mijn favorieten benoemen. Om te beginnen vind ik Locked Out Of Heaven van Bruno Mars erg vermakelijk vanwege de leuke dans. Om eerlijk te zijn voelt het een beetje ongemakkelijk aan om een onzichtbare microfoon vast te houden, maar de beweging die je supersnel moet maken nadat je een rondje hebt gedraaid maakt het voor mij helemaal goed. Physical van Dua Lipa maakt wat mij betreft goed gebruik van de bewegende camera. Andere tracks doen dat ook hoor, maar bij dit nummer gebeurt dat op leuke momenten en niet al te vaak. Het liedje waarbij mijn mond openviel heet Walking on Sunshine van Top Culture. Wat er bij deze track precies gebeurt, zal ik niet verklappen vanwege het bijzondere wow-effect, maar als Just Dance-fan zul je zeker niet teleurgesteld zijn. En hoe kan het ook anders, Wouldn’t It Be Nice van The Sunlight Shakers moet ik wel benoemen vanwege de stijl. Vorig jaar was ik ook al helemaal fan van Mr. Blue Sky van The Sunlight Shakers vanwege de stop-motion danser en achtergrond en dat effect vind ik nog steeds geweldig. Tevens is het einde erg gaaf om te zien, omdat je voor een korte periode te zien krijgt hoe deze stop-motion dans gemaakt is. Erg knap al zeg ik het zelf!

Vaarwel Just Dance Unlimited…

Ja, je leest het goed. Just Dance Unlimited is niet meer aanwezig in Just Dance 2023 Edition. Echter betekent dit niet dat er helemaal geen streamingservice, want dit jaar hebben Just Dance+ gekregen. Ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar Just Dance Unlimited was beter om te hebben. Just Dance+ bevat momenteel namelijk helaas veel minder nummers dan Just Dance Unlimited. Er wordt wel gezegd dat er het hele jaar nieuwe liedjes worden toegevoegd, maar om het aantal van de vorige streamingservice te behalen moeten er wel honderden tracks toegevoegd worden. Misschien is een voordeel aan Just Dance+ dat je toegang krijgt tot exclusieve seizoensvoordelen, maar wat dat inhoud is momenteel nog onduidelijk.

Voordat we naar de conclusie gaat wil ik nog één dingetje bespreken. Voor deze review heb ik de Ultimate Edition van Just Dance 2023 Edition getest, maar helaas is daar iets fout gegaan. Ik heb namelijk helemaal geen toegang gekregen tot Just Dance+. Op sociale media heb ik gelezen dat meerdere mensen hier last van hebben, dus ik besloot contact op te nemen met Ubisoft. Nadat ik dat gedaan had, werd mij verteld dat ze druk aan een oplossen werken, welke natuurlijk meer dan welkom is. Zodra dit toch wel grote probleem verholpen is zal ik bovenaan deze review een update plaatsen.

Conclusie

Zo, dat was me weer een review. Zoals je hebt kunnen lezen zijn er dit jaar weer best veel dingen veranderd, wat de serie eerlijk gezegd ook wel echt nodig had. Just Dance 2023 Edition maakt dansen niet alleen leuker door middel van alle verzamelobjecten en doelen, maar zorgt er ook nog eens voor dat het een stuk mooier is geworden met de 3D-werelden. Dit is een stap in de goede richting om Just Dance nog beter aan te laten voelen, maar dan hadden ze niet de World Dance Floor moeten verwijderen. Je kan natuurlijk niet altijd op elk gewenst moment dansen met jouw vrienden terwijl er altijd wel iemand op de wereld Just Dance aan het spelen is. Ik ben absoluut benieuwd wat de seizoensvoordelen van Just Dance+ zijn, maar tot die tijd kunnen we in ieder geval in beweging blijven met de 40 diverse liedjes, die er ook nog eens mooi uitzien.

+ Prachtig ontworpen 3D-werelden zorgen voor een verfrist uiterlijk

+ Goede diverse selectie aan nummers

+ De doelen om XP te verdienen voor het levelsysteem zijn erg leuk om te halen

+ Samen online dansen met vrienden…

– …maar geen World Dance Floor

– Just Dance+ bevat veel minder liedjes dan de vorige streamingservice

DN-score: 7,7