Sherlock Holmes: The Awakened krijgt “What is this game?”-trailer

Wat is Sherlock Holmes: The Awakened nou precies? Je ziet het in deze trailer.

De Oekraïense ontwikkelaar Frogwares heeft het vrij lastig gezien de situatie waarin het land verkeert. Gelukkig hebben ze voldoende geld op kunnen halen tijdens hun Kickstarter voor de remake van Sherlock Holmes: The Awakened. In de trailer, die ze op hun YouTube-kanaal hebben geplaatst, geven ze een mooi inkijkje in wat de game nou precies inhoudt. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in de game, dan is de trailer een aanrader om te bekijken. De game wordt begin volgend jaar verwacht.

Sherlock Holmes: The Awakened verscheen voor het eerst in 2006 met een remaster in 2008. In deze remake zal de game van de grond op opnieuw opgebouwd zijn. Daarnaast wordt de verhaallijn uitgebreid en zullen er onder andere meer sidequests zijn. In deze game duik je in de Cthulhu Mythos van H.P. Lovecraft. Deze bijzondere mix zal het briljante detective werk van Holmes combineren met de duistere, onnatuurlijke horror van Lovecraft.

Hoe lijkt jou Sherlock Holmes: The Awakened? Laat het ons weten in de reacties!