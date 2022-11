[Review] A Little to the Left – Georganiseerd puzzelen

Een kat die al jouw harde werk steeds door elkaar gooit? Ja, dat is A Little to the Left!

Bijna elk kattenbaasje zal dit wel herkennen: ben je net bezig met opruimen, komt de kat alles weer door de war schoppen. Voor mij is het heel herkenbaar. Mijn kat gaat bijna altijd vol op de spullen liggen of ze gaat ermee spelen. Op die manier is het altijd een heel gepuzzel om wat opgeruimd te krijgen. Al moet ik wel om de kat lachen als ze het weer voor elkaar krijgt alle aandacht naar zichzelf toe te trekken. Ontwikkelaar Max Inferno zag in die ervaringen een mooi idee voor een puzzelgame. Daaruit is dus A Little to the Left ontstaan. Of deze game je dezelfde gevoelens geeft, wanneer een eigenwijze kat roet in het eten gooit tijdens het opruimen? Dat lees je in onze review.

Alles moet geordend worden

A Little to the Left bevat tientallen puzzels met een herkenbaar tintje. Dat wil zeggen dat je in elke puzzel een aantal huishoudelijke voorwerpen krijgt die je moet sorteren of stapelen. Zo is er in het begin een puzzel waarin je allerlei papieren ziet van verschillende groottes. De juiste sortering blijkt het stapelen van de papieren van groot naar klein te zijn. Met een kleine tingel hoor je of je een oplossing gevonden hebt. Ik zeg trouwens bewust ‘een oplossing’ en niet ‘de oplossing’. Sommige puzzels hebben namelijk niet één oplossing, maar meerdere. Je krijgt bijvoorbeeld een set gekleurde stenen. Leg je die op volgorde van grootte of van kleurovergangen neer? Die keuze is aan jou en beide opties zijn correct.

Alleen aangeven dat er meer oplossingen zijn, is wat verwarrend. Normaal gesproken krijg je in puzzelgames na het oplossen van een puzzel een bepaalde hoeveelheid sterren. Dat geeft dan aan hoe goed de oplossing is. Zo is het dus niet in A Little to the Left. In deze game geven de sterren het aantal gevonden oplossingen aan. Dat wordt echter niet uitgelegd, waardoor je je in het begin afvraagt waarom jouw oplossing niet goed genoeg is.

Hint

Hoor je geen tingel, terwijl je wel denkt alles juist geordend te hebben, dan moet je toch weer verder puzzelen. Ik heb dat bij meerdere puzzels ervaren. Vooral degene waarin je een gereedschapskist moest opruimen of bepaalde voorwerpen in symmetrie moest neerleggen. Die leken bij mij wat lastiger te registreren of ik de juiste oplossing had. Verder waren de puzzels zeker vermakelijk. Al kom je naarmate je verder in de game komt wel wat herhalende puzzels tegen. Dan zag ik bijvoorbeeld al de voorwerpen op een bepaalde manier liggen en wist ik gewoon dat het dezelfde puzzel was, maar dan met een ander plaatje. Iets meer variatie daarin had leuk geweest.

Natuurlijk zitten er puzzels tussen waarvan je niet doorhebt hoe je hem moet oplossen. Je kan dan kiezen om hem voor nu over te slaan of de hint te bekijken. De hint is een bekraste afbeelding met een gum daarnaast. Aan jou om een deel of alles weg te gummen, zodat je de hint kan zien. Ik vind het jammer dat die hint gelijk een mogelijke oplossing is. In veel gevallen had een simpelere hint ook volstaan. Ik hoef namelijk niet gelijk de oplossing te weten. Een hint in de trant van wat de clou is, geeft de speler nog een kans om de oplossing zelf te vinden.

Waar is de kat?

In het begin van mijn review heb ik het over een kat gehad die roet in het eten zou gooien tijdens het sorteren. Echter ben ik hem in de eerste helft van de game amper tegengekomen. Natuurlijk is de kat zeker aanwezig in de puzzels waarin hij een rol heeft, maar verder? Hij heeft bij mij amper streken uitgehaald tijdens het sorteren. De enige keren dat ik hem voorwerpen weg zag halen, was tijdens de puzzels die om symmetrie draaiden. Gelukkig maken de puzzels waarin de kat de hoofdrol heeft een hoop goed. Persoonlijk vind ik dat zelfs de meest plezierige puzzels van de hele game. En toch had ik graag meer streken van de kat meegemaakt. Het gevoel van een kat die je in de weg zit, was er jammer genoeg te weinig voor wat ik had verwacht.

Ondanks de minimale streken van de kat vind ik A Little to the Left wel een goede puzzelgame. Een nadeel is wel de zeer korte speelduur. Ik heb de game volledig uitgespeeld in een kleine vier uur, zelfs inclusief alle extra oplossingen. Om ervoor te zorgen dat spelers de game dagelijks blijven opstarten, is er een dagelijkse puzzel. Mij zal het niet steeds naar de game doen terugkeren, maar het is wel een prettige toevoeging om iets meer waar voor je geld te krijgen. Het is mijns inziens dan ook die €14,99 zeker waard.

Simpel, maar effectief

De puzzels in A Little to the Left geven je natuurlijk een mooi inkijkje in het leven van iemand anders. Hoe jij alles indeelt in de puzzels, is natuurlijk aan jou. Ik vroeg me soms wel af hoe diegene die daar woont het zou willen. Een echt verhaal is er niet in de game, maar het heeft me wel op een goede manier aan het denken gezet. Er zijn zoveel manieren om iets te sorteren. Een foute wijze is er niet, dus waarom kiest iemand dan voor deze sortering of toch een andere? Dat is een vraag waar ik geen antwoord op kan geven.

De visuele stijl is zeer luchtig. Het voelt zacht en comfortabel aan. Het huiselijke wat je zou verwachten in deze game. Helaas laat de besturing wel wat te wensen over. De knoppenbesturing is niet precies genoeg, waardoor dat een kleine bron van irritatie is. Daarentegen werkt de touchscreen-besturing uitstekend. Voor mij is dan ook de juiste wijze om deze game te spelen in handheldstijl via het touchscreen. Allicht kan je in plaats van je vinger een stylus gebruiken, wat naar mijn mening ook goed werkt.

Conclusie

A Little to the Left is een puzzelgame waarin een kat jouw opgeruimde voorwerpen door elkaar schopt. Echter is de kat veel minder aanwezig dan je zou verwachten. De puzzels daarentegen blijven wel vermakelijk en zorgen voor voldoende uitdaging. Het hintsysteem had iets minder mogen verklappen, dan wat het nu doet. Het is daarom aan te raden om zo veel mogelijk puzzels echt zelf op te lossen. Daarbij is deze game vooral bedoeld om in handheldstijl via het touchscreen te spelen. Ondanks de korte speelduur is A Little to the Left zeker een aanrader voor puzzelaars die van sorteren houden.

+ Leuke puzzels waarin je alledaagse voorwerpen moet sorteren

+ Herspeelbaarheid van sommige puzzels vanwege meerdere oplossingen

+ Visueel ziet het er prachtig uit

+ Elke dag een nieuwe dagelijkse puzzel

+ De touchscreen-besturing werkt goed

+ Een kat probeert onrust te zaaien, maar…

– …dat gebeurt veel te weinig

– Een hint is gelijk de oplossing

– Knoppenbesturing werkt niet precies genoeg

DN-score: 7,7