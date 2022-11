Al meer dan 77 miljoen amiibo figures verkocht

En dat getal zal toe blijven nemen!

Nog meer nieuws omtrent Nintendo en grote getallen. Amiibo figures kennen we nu al een tijdje. Sinds 2014 zijn deze bijzondere figuurtjes niet alleen een leuk collector’s item geworden, maar bieden ze ook talloze extra’s in verschillende Nintendo Games. Nu komt er het nieuws tijdens de financiële briefing, dat er meer dan 77 miljoen amiibo figures zijn verkocht. President Shuntaro Furukawa heeft dit nieuws gedeeld en gaf aan dat er elk jaar nieuwe amiibo’s bij zullen blijven komen.

We hebben gezien dat de hoeveelheid nieuwe amiibo figures af is genomen de laatste tijd, maar ze blijven wel gestaag doorkomen. De grote vraag is nu natuurlijk of jullie ook amiibo’s hebben. Misschien eentje? Een hele verzameling? Of altijd die dingen maar ontweken? Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld nog niet genoeg reden gehad om er eentje te halen, maar soms…

Misschien wil je ook wel rustig de hele briefing doornemen. Die kun je hier terug vinden. Er komt namelijk meer bijzonder nieuws uit naar voren. Zoals dat er meer dan 36 miljoen Nintendo Switch Online gebruikers zijn, en meer dan 800 miljoen app downloads!