RWBY: Arrowfell ontvangt een releasedatum

Switch-bezitters kunnen vanaf 15 november 2022 ermee aan de slag.

In 2020 werd er een nieuwe RWBY-game aangekondigd voor de Nintendo Switch. Vorig werd eindelijk een titel bekend, namelijk RWBY: Arrowfell. Een releasedatum was toen nog niet bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. WayForward, Arc System Works en Rooster Teeth hebben namelijk bekendgemaakt dat de game op 15 november al gaat verschijnen. Dit deden ze door middel van een nieuwe trailer, die je hieronder kan bekijken. De game zal in het begin uitsluitend over de digitale toonbank gaan, maar er staat voor later een fysieke release gepland.

RWBY: Arrowfell speelt zich af tijdens de gebeurtenissen van het zevende boek. Je kunt het spel zien als een interactief hoofdstuk en de originele schrijvers zijn betrokken in het maken van dit spel. In het spel speel je als team RWBY bestaande uit Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna, en Yang Xiao Long. In de sidescroller kan je zowel in je eentje spelen, maar ook in lokale en online multiplayer.

Ben jij bekend met RWBY? Ga je de game ook halen? Laat het ons weten in de reacties.