Hellena Taylor plaatst nieuwe tweets die haar eigen verhaal ontkrachten

Hellena Taylor ontkracht nu praktisch haar oorspronkelijke verhaal.

Vandaag is er weer een nieuwe ontwikkeling geweest in de beweringen van Hellena Taylor die de launch van Bayonetta 3 flink hebben doen opschudden. Aangezien het misschien wat warrig is wat er is gebeurd, eerst een korte samenvatting.

Op 15 oktober komt Hellena Taylor met een vierdelige video reeks op Twitter met een opmerkelijk verhaal. Ze beweert dat ze maar $ 4.000 zou krijgen om Bayonetta in het derde deel te spelen. Dit bedrag zou voor meerdere sessies samen zijn en gaf geen recht op bonussen. Ze vroeg daarom ook om een boycot voor het spel. Er was geen statement vanaf Platinum Games nog, maar Hideki Kamiya liet duidelijk weten dat ze loog en verloor even later toegang tot zijn Twitter-account voor een korte periode.

Na wat gemodder online kwam Bloomberg met een uitgebreid artikel waarin ze de claims van Taylor weerlegden. Volgens contact die zij hebben in kunnen zien zou haar $ 3.000 tot $ 4.000 per sessie zijn geboden met een uitgang van 5 opnamesessies. Toen ze dat niet accepteerde, is er $ 4.000 geboden voor één sessie om een cameo in te spreken. Ook hier is ze niet mee akkoord gegaan.

Nu heeft ze gereageerd op de berichten in een nieuwe Twitter-thread die je hier volledig kunt lezen. Hierin laat ze weten dat het eerste bod $ 10.000 was en na contact met Kamiya ze $ 5.000 extra geboden kreeg. Hierna wees ze het af en hoorde ze 11 maanden niets. Toen werd ze gevraagd voor wat zinnen in te spreken voor $ 4.000.

Oftewel ze bevestigd hiermee dus dat haar oorspronkelijke verhaal niet klopte. Op Twitter barst het nu dan ook van de mensen die haar een golddigger en leugenaar noemen. Hoewel het vaak waar is dat acteurs als Taylor enorm weinig betaald krijgen, heeft dit in elk geval niet geholpen om dit te verhelpen. Het is ook zeker nog afwachten wat het effect op haar carrière heeft.