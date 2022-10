Griezelen met OBAKEIDORO als Game op Proef!

Probeer OBAKEIDORO binnenkort gratis uit!

Halloween komt eraan en dat betekent lekker griezelen. Nintendo speelt hier mooi op in door de eerder verschenen game OBAKEIDORO als Game op Proef beschikbaar te stellen. Je kunt deze game binnenkort dus voor een tijdelijke periode geheel spelen! Je kunt het spel nu al download om deze gratis vanaf 26 oktober uit te proberen. Let wel, deze mogelijkheid is er alleen voor leden van het Nintendo Switch Online (uitbreidingspakket) abonnement.

OBAKEIDORO! is een asymmetrisch actiespel waarin drie Mensen het tegen één Monster op moeten nemen. De game is bovendien voor iedereen toegankelijk, je kunt het spel namelijkzo moeilijk of relaxt maken als je zelf wil. OBAKEIDORO is daarnaast ook winnaar van de BitSummit 7 Spirits Popular Selection Award. Je kunt de game online spelen of offline met tot 4 spelers.

Deze Halloween staat er iets griezeligs op stapel voor #NintendoSwitchOnline-leden, met #OBAKEIDORO als Game op Proef!



Download 'm nu en speel dit asymmetrische kat-en-muisspel gratis vanaf 26 oktober: https://t.co/rjiNBcwM8B pic.twitter.com/3kVcjG4b33 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 19, 2022