No Man’s Sky bedenker geloofde niet in een Switch versie

De bedenker van No Man's Sky had zo zijn twijfels over een Switch versie.

Sean Murray, de oprichter van Hello Games en bedenker van de game vertelt over het proces op de Nintendo Switch.

In het interview met GamesRadar komt naar voren dat er veel twijfels waren of No Man’s Sky wel zou lukken op de console van Nintendo. Naast het grafische aspect, was het ook een stukje visie over onderweg gamen. Sean Murray zag zichzelf in eerste instantie niet zo’n grote game spelen, totdat games als The Witcher 3 en Diablo 3 een Switch port kregen. Daarnaast bleek No Man’s Sky ook op Steam Deck goed te werken en te verkopen.

Uiteindelijk levert Hello Games een volwaardige versie af van de game. Er zijn volgens het interview geen onderdelen weggelaten en er is ook niet gekozen voor een Cloud versie. Over de grafische prestaties wordt helaas niet gesproken. We zullen de eerste volledige beelden moeten afwachten. De trailer gooide in ieder geval hoge ogen.



No Man’s Sky verschijnt op 7 oktober op de Nintendo Switch en is al even beschikbaar op de andere consoles. Ga jij de game spelen?