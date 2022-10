Nintendo Direct: The Super Mario Bros. Movie aangekondigd

Bekijk de eerste trailer op 6 oktober om 22:05 uur!

Nintendo heeft zojuist een Nintendo Direct: The Super Mario Bros. Movie-presentatie aangekondigd. In deze presentatie hoef je echter geen game-informatie te verwachten. Het draait namelijk geheel om de aankomende The Super Mario Bros. Movie. Tijdens de presentatie zal de eerste trailer van de film getoond worden. Je kan deze Nintendo Direct op 6 oktober om 22:05 uur Nederlandse tijd bekijken. De stream op YouTube kan je hier vinden. Daarnaast vind je hieronder de volledige afbeelding die Nintendo gedeeld heeft van de film.

De film wordt komend jaar in de bioscoop verwacht, maar het is nog onduidelijk wat de releasedatum voor Nederland zal zijn. In Amerika zal de film vanaf 7 april 2023 in de bioscopen gaan draaien.

Ben jij benieuwd naar de eerste trailer van The Super Mario Bros. Movie? Wat verwacht jij precies te zien? En vooral, ga jij de Nintendo Direct bekijken? Laat het ons weten in de reacties!

