Splatoon 3 al meer dan 3,45 miljoen keer verkocht in Japan

Het derde deel van het populaire Splatoon zorgt voor een recordaantal verkopen in drie dagen voor de Nintendo Switch!

Afgelopen vrijdag verscheen het derde deel in de Splatoon-serie op de Nintendo Switch. Veel fans van de eerste twee games keken uit naar het nieuwe deel en in Japan gaat de game als zoete broodjes over de toonbank. Nintendo heeft namelijk laten weten dat enkel in Japan de game al meer dan 3,45 miljoen keer is verkocht in slechts drie dagen tijd. Dat is ook gelijk een record aantal dat een spel is verkocht in drie dagen op de Nintendo Switch.

Splatoon 3 neemt je mee naar een nieuwe stad, Splatsville, dat te vinden is in Splatlands. Vanuit deze stad kun je weer vechten met inkt in de zogeheten Turf Wars. In deze modus zal je met jouw team zo veel mogelijk grondgebied in jouw kleur verven. Het team dat na drie minuten de meeste oppervlakte heeft weten te kleuren, wint. Naast deze modus zijn er ook nog verschillende ranked modi te spelen zoals Tower Control en Rainmaker.

