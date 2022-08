Kirby’s Dream Buffet krijgt profielafbeeldingen in Switch Online

Voeg mierzoete Kirby-afbeeldingen toe aan je profiel!

Wie vandaag op de hybride console de Nintendo Switch Online-app start, zal bij Missies & Beloningen zien dat er een nieuwe game is toegevoegd aan de profielafbeeldingen: Kirby’s Dream Buffet. Je kunt kiezen uit meer dan 25 profielafbeeldingen en achtergronden met voornamelijk Kirby in het middelpunt. Er zijn Kirby’s in allerlei kleuren en enkele andere personages uit de Kirby-games hebben een mierzoete variant gekregen. Bovenaan dit artikel is een aantal profielafbeeldingen te bekijken. Een personage kost je zoals altijd 10 platina punten en een achtergrond 5 platina punten. Deze eerste serie is tot en met dinsdag 6 september 2022 verkrijgbaar. Volgens de informatie in de Switch Online-app zullen op woensdag 7 september weer nieuwe afbeeldingen van Kirby’s Dream Buffet verschijnen. Dus breng je favoriete afbeeldingen nog deze week naar jouw account!

Zoals iedere maand zijn ook nog steeds de dierenafbeeldingen van Animal Crossing met alle jarigen van de maand beschikbaar. Je kan ook nog heel even de profielafbeeldingen verzamelen van Xenoblade Chronicles 3 en Mario Kart 8 Deluxe. Kom je platina punten tekort? Voltooi dan de wekelijkse missies van bijvoorbeeld het spelen van een game met ondersteuning voor de opslagcloud of log even in op de site van My Nintendo voor 30 platina punten per week.

Rol jij al met Kirby over alle zoetigheden in de game? Maak jij de serie profielafbeeldingen van Kirby’s Dream Buffet compleet? Laat het ons hieronder weten.