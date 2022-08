[Gamescom] HYENAS niet naar de Switch, maar…

Futuristische multiplayer gekte!

Hebben we ooit genoeg shooters? Oke, maar hebben we ook genoeg innovatie in shooters? Nee, dat dacht ik. Nu komt HYENAS er aan, die hopelijk tot vernieuwingen in het wat vastgeroeste FPS en Battle Royale genre geeft. Deze aankomende multiplayer game van Creative Assembly (bekend van Alien: Isolation en de Total War games) is een PvPvE shooter, en misschien dat dit een genre wordt die we in de toekomst meer gaan zien.

Een type game om in de gaten te houden

Voorop gesteld natuurlijk het nieuws dat HYENAS nog niet is aangekondigd ook naar de Switch te komen. Daarbuiten is het wel een spel dat potentieel zou kunnen draaien op de console of de opvolger daarvan in de komende jaren. Waarom? De graphics en gameplay doen in huidige vorm erg sterk aan Borderlands denken, en die game is er ook gewoon voor de Switch. Verder is het type game iets waar we mogelijk meer van gaan zien in de komende jaren, denk aan hoe Battle Royale ook een genre werd op zichzelf.

Even een stapje terug. We kregen speciale alpha footage te zien van het spel met hierin: wat voor genre, wat voor objectives, mechanics, gameplay, graphics en meer. Aan het einde was er ook tijd voor enkele vragen. Belangrijk punt is dus om te weten dat het alpha beelden zijn en er nog genoeg werk aan de winkel is.

Chaotische multiplayer heists

Zoals eerder genoemd is HYENAS een PvPvE-game. Je speelt in matches in teams van drie met vijf teams in totaal. Je doel? Heists! Je bent een facility binnengedrongen en er zijn meerdere kluizen op verschillende plekken geplaatst. Het is de bedoeling dat je met je team deze kluizen plundert en zo merch verzamelt waarmee je score omhoog gaat.

Natuurlijk heb je hiermee ook andere teams die op de kluizen azen, en computergestuurde vijanden die in je weg staan. Je kunt guns blazing naar binnen knallen, of proberen sneaky een route te vinden. Is je score hoog genoeg omdat je genoeg merch hebt verzameld? Dan spawnt er een escape punt en moet iedereen daar zo snel mogelijk naartoe!

Op het escape punt moet het team met de punten het een bepaalde tijd uithouden voordat ze ontsnappen. Voor de andere teams is dit de laatste kans om punten te stelen en te voorkomen dat het winnende team ook daadwerkelijk…. nou ja wint. Lukt het je om het winnende team uit te schakelen dan is hun loot natuurlijk voor jou en kun je proberen zelf te ontsnappen om te winnen.

In de gaten houden

Gameplay en graphic wise zijn er veel vergelijkingen met Borderlands. Een cell-shaded-achtige look met slidende karakters en unieke skills per teamlid. Ook niet te vergeten: heel veel geweren natuurlijk. Ook lijkt de toon van het spel inspiratie uit de wacky wereld van de Borderlands franchise te lenen.

PvPvE is niet per se een nieuw genre, maar het begint langzaamaan meer games te vergaren die dit proberen. Net zoals dat we eerder Battle Royale’s kregen en daar meerdere top games uit zijn gekomen (Apex Legends, Fortnite en PUBG), kan het zijn dat dit soort Heist-games het stokje overnemen.

Mocht je op PC of een andere console spelen naast de Switch dan is het sowieso de moeite waard om een kijkje te nemen, en hopelijk dat de Switch later volgt.

Extra info en weggenomen zorgen

Handige informatie die we al hebben verkregen is hoe lang elke match ongeveer duurt. Natuurlijk is het nog veel testwerk, maar op het moment lijkt +/- 15 minuten het gemiddelde te zijn. Ook is PvPvE een moeilijk genre tot dusver. Want hoe zorg je er voor dat één team niet alle moeite doet en de andere teams gewoon rustig achter kunnen blijven en dan op het laatste moment al je spullen te stelen en er dan vandoor te gaan? Al je harde werk voor niks!

Hierin spelen de kluizen een rol en het escape punt. De kluizen wil je achteraan want daar zitten ook de upgrades. Blijf je achter hangen, dan ben je minder sterk dan degenen die alles op alles zetten. Daarnaast is de plaatsing van het escape punt ook random. Zodra een team genoeg punten heeft wordt pas bekend waar iedereen naartoe moet, dus lekker kamperen op het escape punt en vanaf daar mensen neermaaien is niet zo makkelijk.

Al met al, hou HYENAS en vooral dit type game in de gaten. Mogelijk komt het nog naar de Switch, en anders volgen er misschien andere PvPvE Heist games. Wat vind je ervan? Trailer gezien of totaal nog niks van meegekregen? We zijn benieuwd naar je mening.