[Preview] Splatoon 3 – Een flinke verbetering

Wordt dit een volwaardig vervolg of toch meer een uitbreiding van Splatoon 2?

Toen Splatoon 3 voor de Switch werd aangekondigd, zaten we een beetje met een verward gezicht te kijken. Nog een Splatoon-game op de Switch? Dat is een stuk sneller dan verwacht, waarom niet nog meer DLC voor deel 2? Dat waren de vragen die toen meteen opkwamen. Eerder deze maand maakte Nintendo al meer duidelijk over de game tijdens hun Splatoon 3 Direct. Zo onthulden ze een gloednieuwe spelmodus genaamd Table Turf, eindbaasgevechten in Salmon Run en diverse quality of life verbeteringen. Bij de previewsessie kwamen we dus ook binnen met twijfels of dit genoeg zou zijn. Heeft Nintendo ons daar dan toch kunnen overtuigen of had al deze content ook in een grote update van Splatoon 2 gekund? Je leest het hier in deze preview.

Herkenbare tutorials

De previewsessie begon logischerwijs met een klein voorproefje van de singleplayer. Hier was ik erg blij mee, want hoewel de meeste tijd waarschijnlijk in de multiplayer zal gaan, kan een ijzersterke, unieke singleplayer er wel voor zorgen dat deze Splatoon zich onderscheidt van zijn voorganger. Daarnaast heeft het team met de Octo Expansion van Splatoon 2 grote stappen gezet in het creëren van toffe singleplayer-levels. Het begin van deze levels leek ook precies op de levels uit de Octo Expansion. Je kon kiezen uit meerdere wapens. Hoe moeilijker het gekozen wapen, hoe meer oranje eieren je krijgt na voltooiing van het level.

In tegenstelling tot de start kwam de verdere inhoud van deze levels juist meer overeen met de singleplayer-levels van Splatoon 1 en 2 dan die van de Octo Expansion. De lucht was weer welbekend grijs en de drie levels die we hebben gespeeld voelden wederom meer aan als tutorials dan als de sterk ontworpen platformlevels uit deze fantastische DLC. Nintendo wist ons wel te vertellen dat er in de singleplayer ook wat meer uitdagingen zullen zitten zoals in Octo Expansion, dus dat geeft ons goede hoop voor verdere levels.

Eerlijk toegegeven, we hebben enkel de eerste drie levels van de singleplayer gespeeld, dus het kan heel goed dat dit later verandert. Deze zijn natuurlijk vooral bedoeld om bekend te raken met de gameplay van Splatoon. Het eerste level was er één met een centraal middelpunt waar je verschillende simpele puzzeltjes in non-lineaire volgorde moest oplossen. Het tweede level was daarentegen weer wel heel lineair en bevatte meer confrontaties met vijanden. In het derde level maakten we kennis met een gloednieuw wapen, namelijk de Triospanner.

Haarballen opruimen ehh opeten?

De grootste verandering in wat we hebben kunnen spelen van de singleplayer zat hem niet in de levels zelf, maar in de hubworld die ze verbindt. Waar die eerder diende om gewoon van het ene level naar het ander te lopen, kun je in deze game steeds nieuwe gedeeltes van de wereld ontgrendelen. Tijdens het doorlopen van de levels verdien je namelijk de eerdergenoemde oranje eieren. Deze kun je nu inzetten om allerlei haarballen die jouw pad blokkeren te verwijderen.

Dit doe je door Salmini, jouw visvriendje die in de Direct werd onthuld, te gooien op deze blokkades. Wanneer je hem mikt, kun je precies zien hoeveel eieren het kost om zo’n stuk te verwijderen. Zo zal een kleine blokkade misschien maar 500 eieren kosten, terwijl je aan een grote maar liefst 3000 eieren kwijt bent. Af en toe vind je binnen het ontgrendelde pad zelfs extra collectibles, die jou meer vertellen over de wereld en het verhaal van Splatoon. Ook kun je extra paden vrijspelen naar nieuwe levels en extra vaardigheidspunten. Hierdoor voelt de wereld opeens een stuk levendiger aan, wat meer aansluit bij de rest van Splatoon in plaats van de saaiere omgevingen die we gewend waren.

Kort en breed of toch ver en krachtig?

Tijdens de speelsessie kregen we uiteraard ook met de nieuwe wapens te maken, die deze Splatoon te bieden heeft. Allereerst maakten we kennis met de Triospanner. Deze boog speelde ongeveer als een charger. Hoe langer je hem oplaadt, hoe verder die schiet en hoe meer schade hij aanricht. In tegenstelling tot chargers kun je met deze boog ook al redelijk ver schieten door hem kort in te drukken. Dit zorgt voor drie klodders verf die in de breedte naast elkaar afgevuurd worden. Deze brede schoten gaan echter wel ten koste van de kracht die je opbouwt, wanneer je hem volledig oplaadt. Het interessante van dit wapen is ook dat als je springt, je schoten verticaal afgeschoten worden in plaats van horizontaal. Het zorgt voor een flink unieke speelstijl waarbij je slim moet kiezen tussen wat voor schot tactisch is. Het langere opladen zorgt namelijk ervoor dat je klodder verf ook nog ontploft voor extra schade. Een bijzonder wapen wat op hoger niveau zeker een verschil gaat zijn.

Naast de Triospanner mochten we gedurende de sessie ook nog een ander wapen proberen, namelijk de Zwieper uit de Splatoon 3 Direct. In tegenstelling tot de Triospanner had dit wapen dan juist weer een stuk minder bereik. Enkel wanneer je hem volledig oplaadt, kun je er goed tegenstanders op afstand mee raken. Helaas duurt dit alleen vrij lang. Het wapen is wel heel goed in het verven van een groot deel van de stage in een relatief korte tijd. Daarnaast richt het van dichtbij wel lekker veel schade aan. Wat er dus voor zorgt dat het erg fijn is voor onderdelen als Turf War, maar voor andere modi waarschijnlijk wat minder nuttig.

Robotkrab

Hoewel de Zwieper dus niet voor iedereen zal zijn, komt deze standaard wel met een fijn speciaal wapen. Dit is de super hamer; een gigantische hamer waarmee je flink op de grond kunt meppen. Dit kan zowel snel als langzaam. Eén ding is zeker, het verft veel grond en geeft veel schade aan tegenstanders. Naast dit wapen heb ik ook de Krabbentank uitgeprobeerd. Dit is een grote robotkrab, waarmee je op twee manieren kunt schieten. Gebruik je de ZR-knop dan schiet je met twee razendsnelle splattersshots, maar druk je op de R-knop dan schiet je een bom die veel schade aanricht. Daarnaast kun je ook de ZL-knop nog gebruiken om in dit geval over het veld heen te rollen, in plaats van te zwemmen.

Met deze special kun je in korte tijd heel veel schade aanrichten, alleen gaat die over het algemeen veel minder lang mee dan de eerdergenoemde hamer. Tot slot hebben we de recent aangekondigde special geprobeerd, die jou en de andere spelers een energiedrankje geeft. Met deze energiedrankjes ben je voor een korte periode wendbaarder tegen vijandelijk vuur en richt je zelf meer schade aan. Naast deze specials waren er ook nog andere beschikbaar. Zoals een haai die ontploft wanneer die ergens tegenaan zwemt, maar deze hebben we in onze beperkte tijd niet kunnen uitproberen. De specials waren allemaal erg krachtig en lijken een goede toevoeging aan de game te gaan worden. Wat dus toont dat het team achter Splatoon in elk geval nog moeite doet om elke game toch weer wat unieks mee te geven.

Show me your moves

Toen we eenmaal klaar waren met de singleplayer zijn we de multiplayer ingedoken. Van de aanwezige spelmodi hebben we eigenlijk alleen Turf War gespeeld. We deden drie potjes tegen elkaar met verschillende wapens, die we zelf mochten uitkiezen. Het grootste verschil binnen de matches is dat je nu gebruik kunt maken van twee nieuwe moves, waaronder de Ink Roll. Deze gebruik je door eerst naar voren te zwemmen en vervolgens meteen te springen, zodra je de stick naar achteren trekt. Met deze move spring je sneller en verder naar achteren. Bovendien geeft het je een soort schild tegen vijandelijk vuur. Het is daarmee een goede defensieve manier om vijandelijk vuur te ontwijken. Dan is er ook nog de Ink climb. Door regelmatig op B te drukken tijdens het omhoog zwemmen zul je sneller kunnen zwemmen wat voor een dynamischer spel zorgt.

Fatsoenlijk met vrienden spelen

Een groot probleem van Splatoon 1 en 2 was om vrienden te joinen en met hen in een team te blijven spelen. Alleen in League Play en tijdens Splatfests liep dit wel lekker. Wilde je gezellig met je vrienden meedoen aan casual potjes Turf Wars, dan had je pech. Na het spelen van één potje werden alle spelers in de lobby gewoon weer willekeurig door elkaar gehusseld. Dit leidt al jaren tot veel geklaag en ongenoegen onder Splatoon-fans. Nou jongens, jullie gebeden zijn verhoord, want Splatoon 3 wordt de eerste Splatoon waarin je wel met zijn allen in hetzelfde team blijft na het winnen of verliezen van een match! Bovendien is het ook mogelijk om via een LAN-verbinding met een groep te spelen.

En daar blijft het goede nieuws niet bij, want ook de gehele lobby tussen de matches door is aangepast. Voorheen kwam je meteen in een menu terecht, wanneer je deze inliep. Nu kun je eerst nog een stukje rondlopen in de lobby om je wapens uit te testen in een schietring. Ook kun je je outfit en wapen toch nog aan te passen voor je besluit om matches te gaan zoeken. En nu komt het mooiste! Want ben je aan het zoeken naar tegenstanders voordat de match begint, dan heb je nog steeds toegang tot al deze activiteiten! Weg zijn de dagen dat je minutenlang naar een saai scherm moest staren, eeuwig wachtend tot die allerlaatste speler een keer joinde. Nu kun je je in die tijd alvast optimaal voorbereiden op de match!

Groter wordende maps

In het laatste uurtje van de preview hebben we Salmon Run gespeeld, de welbekende PVE-modus uit Splatoon 2. Net als Turf Wars is Salmon Run inhoudelijk gezien ook weinig veranderd. Eén van de verschillen is dat je naast alleen eieren meenemen, ze nu ook naar teamgenoten of het doel kunt gooien. Dit kost echter wel veel inkt. Het kunnen gooien van eieren bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat je deze nog sneller kunt binnenhalen.

Een ander verschil ten opzichte van Salmon Run in Splatoon 2 is dat de maps die we speelden elke golf veranderden. Soms werden ze kleiner en soms werden ze weer groter. Hierdoor moest je goed in de gaten houden hoe het level is en waar de Salmonieten vandaan komen. Dit zat ook al een klein beetje in Splatoon 2, alleen kwam er daar in de laatste wave meestal hoogstens een klein strandje bij. In de Splatoon 3 Direct zagen we ook gigantische bazen die richting het einde van de levels konden verschijnen. Maar deze zijn we helaas niet tegengekomen tijdens onze speelsessie.

De beste toevoeging voor Salmon Run is echter het feit dat je volledig vrij bent in het spelen van de modus. In Splatoon 2 speelde je waarschijnlijk weinig Salmon Run omdat het op beperkte tijden open was (nog steeds de slechtste design keuze die in jaren is gemaakt door Nintendo). Nu kun je echter altijd op pad met je vrienden om de eieren te bevrijden.

Vooralsnog een bundel van quality of life verbeteringen

TIjdens onze speelsessie met het spel viel het meteen op dat de verbeteringen het spel daadwerkelijk een stuk beter maakte. Veel elementen zijn soepeler, de wapens zijn leuke toevoegingen en de nieuwe multiplayer-functies zorgen voor een leukere ervaring en geven de speler meer het gevoel te kunnen bepalen wat er moet gebeuren. Hierdoor lijkt het dus zeker de beste Splatoon te worden, maar of dat echt zo is hangt natuurlijk af van het volledige spel.

Het tegengestelde is echter ook waar. Hoewel de verbeteringen fijn zijn voelt het niet alsof je echt een volledig nieuw iets in je handen hebt. Het voelt een beetje als een grotere uitbreiding van het vorige deel en daarom kan het voor eigenaren misschien niet die 60 euro waard worden. Voor competitieve spelers zal namelijk sneller het geval zijn dat Splatoon 3 het wel waard is.

Splatoon 3 komt uit op 9 september. In aanloop naar de release vindt er deze zaterdag op 27 augustus ook nog een speciaal Splatfest World Premier plaats. Tijdens de Splatfest kan iedereen met een Switch de game uitproberen. Zelfs als je geen Switch Online hebt. Je krijgt namelijk bij de Splatfest download een zeven-daagse trial voor Nintendo Switch Online.