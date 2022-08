[Review] Kirby´s Dream Buffet – Waddle Dee-licious!

Kirby´s Dream Buffet ziet eruit om van te smullen. Is de game dat zelf ook?

De meeste Kirby-titels zijn over het algemeen platformers, maar de nieuwste Kirby-game op de Nintendo Switch is behoorlijk anders. Kirby’s Dream Buffet is nu voor 15 euro verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console en biedt een combinatie van races, minigames en gevechten wanneer je deelneemt aan een heus smikkeltoernooi. Of dat ook écht leuk is en ook leuk blijft, dat lees je in onze uitgebreide review.

De strijd om de aardbeien

Kirby’s Dream Buffet heeft een duidelijk doel voor de speler, namelijk de grootste Kirby worden van alle vier de hongerige Kirby’s. Vier hongerige Kirby’s nemen het in deze game namelijk tegen elkaar op in losse toernooitjes welke bestaan uit races, minigames en gevechten. Een toernooi begint altijd met een race, waarbij de verschillende Kirby’s over een parcours heen rollen om zoveel mogelijk aardbeien op te eten én als eerste bij de finish aan te komen. Bij de finish staan immers drie heerlijke taarten vol aardbeien, en hoe eerder je aankomt, hoe groter de taart is die je kunt kiezen. Hoe groter de taart, hoe meer aardbeien. Je raadt het al, om de grootste Kirby te worden moet je niet alleen tijdens de race zoveel mogelijk aardbeien verzamelen, maar dus ook als eerste de finish bereiken.

Het racen door de levels is verrassend leuk, mede door de verschillende power-ups (kopieerkrachten) die je kunt gebruiken om tegenstanders in te halen of ze dwars te zitten. Zo kan je een wiel worden maar kan je ook een peper bemachtigen om kortstondig te vlammen tijdens de race. Het feit dat de levels er bijzonder schattig en smakelijk uitzien, helpt daarbij ook een handje. Er zijn voldoende parcours om de variatie erin te halen, zo heb ik er zelf al meer dan 12 ontdekt.

Ben je als eerste over de finish en heb je de meeste aardbeien gegeten? De minigame die dan volgt kan alles zomaar veranderen. In verschillende minigames kun je nog veel meer aardbeien vinden. De minigames zijn kleine levels waar volop aardbeien naar beneden vallen, in alle chaos moet je er zoveel mogelijk zien te pakken. Daarna begint al snel de tweede race, waarbij je weer als eerste moet eindigen en zoveel mogelijk aardbeien moet eten. Elk toernooi wordt vervolgens afgesloten met een gevecht, ook wel een Gourmet Battle Royale. Zo kun je spelers van het veld slaan en hun aardbeien opeten, terwijl je je eigen voorraad ook verdedigt. Kopieerkrachten kun je hier gebruiken om tegenstanders neer te slaan. Tijdens races en gevechten zijn namelijk overal snackblokken te vinden die power-ups bevatten. Hiermee kan Kirby vormen aannemen zoals een steenreep waarmee je vijanden kunt wegbeuken of een vuurbalpeper die door obstakels kan gaan. Aan het einde van het toernooi zal blijken wie de meeste aardbeien heeft gegeten en wie de winnaar is. De uiteindelijke uitslag kan ook nog afhangen van verschillende bonussen die worden uitgereikt. Denk aan extra aardbeien voor wie de meeste power-ups heeft gebruikt.

Om van de smullen of?

Tot zo ver de basis, maar de vraag is natuurlijk: is het ook echt leuk? Oke, de titel van de review verraadt het al een beetje, het antwoord is duidelijk ja! Met name de online races zijn verrassend leuk om te spelen, ook al is de gameplay uiteindelijk natuurlijk wel steeds hetzelfde maar daar is de prijs ook naar. De verschillende power-ups kunnen écht het verschil maken en houden de races en minigames divers. Heel origineel of vernieuwend is het allemaal niet, maar Nintendo is er in geslaagd een partygame met Kirby af te leveren die écht leuk is om te spelen. Daarnaast is er zo ontzettend veel te verzamelen (nieuwe kostuums, muziek, stickers en ga maar door) dat veel spelen ook beloond wordt.

Er zijn verschillende game modi, maar het leukste is toch echt online een toernooitje spelen of lokaal samenspelen. Je kan ook vrij rollen of het alleen tegen de CPU opnemen, maar daar is de lol al snel vanaf, al kan het een goede oefening zijn voor je eerste speelsessies. Online spelen loopt over het algemeen erg soepel, met slechts een enkele keer wat lag. Het vinden van drie andere spelers is bovendien zo gepiept. Omdat de potjes slechts 10 minuten duren, is de game uitermate geschikt voor korte speelsessies. Daarnaast is de gameplay dusdanig simpel (rollen, springen en power-ups gebruiken) dat de game uitermate toegankelijk is voor een partygame.

Audiovisueel

Op audiovisueel gebied doet Kirby’s Dream Buffet misschien niets echt hoogstaands, maar wel precies wat je ervan verwacht. Alles ziet er kleurrijk en overdreven schattig uit en de muziek is vrolijk en divers. De game haalt zeker niet het uiterste uit de Switch, maar dat is ook niet wat we van deze schattige en vriendelijke geprijsde partygame verwachten. Races lopen soepel en de game draait op een stabiele 30 frames per seconde, gewoon prima dus! Speel je in split-screen mode? Verwacht ook dan een stabiele ervaring. Ondanks het gedeelde scherm blijft alles lekker soepel lopen!

Conclusie

Ja, Kirby’s Dream Buffet is in de basis erg simpel van opzet, maar daar is de prijs ook naar. Voor 15 euro krijg je echter wel een erg leuke partygame waarin enorm veel te verzamelen is. 15 euro voelt als een eerlijke prijs voor een spel waar je online flink wat uren plezier mee ken hebben of waar je een aantal leuke game-avondjes mee kan houden!

+ Leuke en vooral toegankelijke gameplay

+ Oogt erg schattig

+ Voldoende variatie in de parcours

– Niet heel erg origineel

– Erg simpel van opzet, maar daar is de prijs ook weer naar

DN-Score: 8.0