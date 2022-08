Little Orpheos komt op 13 september naar de Switch

Ga jij volgende maand aan de slag met deze award winnende platform-game?

Little Orpheos is een side-scrolling 2D platformer, die twee jaar geleden al uitkwam op Apple Arcade. De game werd toen zeer positief ontvangen en won zelfs verschillende prijzen! Nu heeft uitgever Secret Mode middels een trailer onthuld dat de game volgende maand ook naar consoles komt. Deze trailer is onderaan dit artikel te bekijken. Vanaf 13 september is de game dan eindelijk ook speelbaar op de Nintendo Switch, de Xbox One, de Xbox Series X en S, de PlayStation 4 en 5 en de pc.

Het spel zou eigenlijk in maart al uitkomen op bovengenoemde platformen, maar werd uitgesteld vanwege het conflict in Oekraïne. De uitgever vertelde toen dat “sommige content en thema’s die de game bevat als verontrustend kunnen worden ervaren door spelers”. Het ging daarbij vooral om potentieel aanvallende referenties naar de Sovjet-Unie. Nu heeft ontwikkelaar: The Chinese Room, bekend van de game Everybody is Gone to the Rapture, toch besloten dat de game veilig kan uitkomen. De inhoudt van de game hoefde hiervoor dus gelukkig niet worden aangepast.

In het spel spelen we als Ivan Ivanovich. Een kale, onbevreesde held die onderwater koninkrijken, prehistorische jungles en landen buiten je verbeelding ontdekt. In de game vecht je tegen de onmenselijke stam van de Menkv en ontsnap je uit de klauwen van vreselijke monsters. Het verhaal van de game zit vol humor en de soundtrack wordt verzorgd door de BAFTA-winnende componist Jessica Curry en haar getalenteerde muziekpartner Jim Fowler.

Weet jij al of je op 13 september met deze award winnende platform-game aan de slag gaat? Laat het ons vooral weten in de reacties!