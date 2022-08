[Review] AI: The Somnium Files- nirvanA Initiative – Geweldige surrealistische detective

Ik moet een mysterie oplossen door iemands hoofd in te duiken met mijn AI oogbal? Say no more!

Oh, een visual novel, die kunnen best leuk zijn. En dit is een nieuw deel in een serie die best wat fans heeft? We gaan het beleven. AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (wat voor afkorting maak ik daarvoor…. AI:TSF-nI? AI: SF-AI? NirvanA Initiative? Ik bedenk nog wel wat) is een futuristische visual novel met detective-gameplay. Het spel van maker en uitgever Spike Chunsoft combineert het klassieke van visual novel-games, met een diepgaand murder mystery waarbij je als speler probeert het hele plaatje te krijgen.

5/� – De gameplay, het surrealistische, het cryptische

Oké, laat ik even voorop stellen dat ik wel bekend ben met visual novels, maar ze me vaak niet grijpen. Het idee van met een karakter praten, waarbij je een afbeelding van dat karakter ziet en dan 1500 boxen tekst moet lezen die dat karakter ”uitspreekt”, zijn niet altijd even ehh interessant geschreven. Dit spel gooit je echter meteen in het diepe en wenst je een fijne wedstrijd. Surrealistisch is het best passende woord voor het spel.

In een nabije doch futuristische toekomst is er een bureau dat moorden oplost door in de psyche/gedachten van mensen te duiken. In deze surrealistische dromen ontdekken ze hints en verborgen kennis om een zaak op te lossen. Denk je echter dat het surrealistische in deze droomwereld blijft, dan zit je er naast. De twee ”hoofdkarakters” hebben een speciaal oog waar een sterke AI in zit. Deze geven in “normale” situaties een mogelijkhe�d tot infrarood, virtual reality of x-ray visie. Daarnaast komt er hierdoor ook leuke dialoog naar voren tussen het personage en de AI in diens hoofd.

1/� – Het verhaal, het plot, het mysterie

Wat is de murder mystery? Nou, het spel begint eerst met een cryptische vraag aan jou, de speler en nu de lezer van deze tekst, of je het vorige deel hebt gespeeld. Het breken van de 4th wall gaat vaker gebeuren, geen zorgen. Heb je het vo�ige deel niet gespeeld, dan houdt het spel daar rekening mee. Daarna beginnen mensen verticaal uit elkaar te vallen en begin je aan de “nachtmerrie” van de Half Body Serial Killings, ofwel de HB Case in het kort. Er wordt op een quizshow de helft van een lichaam gevonden, en nu moet jij, ja jij, het mysterie oplossen.

Hier vind je in het spel het beste en het slechtste element voor mijn beleving. Het slechtste aspect is dat per omgeving/scène maar zoveel te doen is, en dit is vrij lineair. Sterker nog, soms heb je gevonden wat je moet vinden en zegt het spel “ga maar door” en ontneemt je de kans om meer te spreken met de personages daar. Waren er nog meer opties, al is het maar voor de humor? Pech, door naar de volgende locatie.

3/� – Het mysterie, de mysteries, de puzzels

Aan de andere kant is dit de bulk van het spel en zit er veel tofs in. De… de AI: Somnium Fil-ehh…. het spel is cryptisch, op een manier dat je als speler constant bezig bent om de gekregen informatie proberen te laten passen en de p�zzels op te lossen. Daarnaast is er trivia die je soms meekrijgt (je mag het negeren, maar ik vind het altijd interessant) over wetenschappelijke en filosofische bijzonderheden, én wordt dit gebruikt om het mysterie aan te sterken of juist te verduidelijken.

Verder, naast het visual novel praten en praten en praten, krijg je ook daadwerkelijke puzzels om op te lossen. Je zit niet vast aan alleen het praten met personages, maar kunt in de droomwerelden en sommige andere locaties rondlopen en met de omgeving interacten. Het spel maakt het je niet onmogelijk, maar er zitten ook puzzels in die je moet oplossen om verder te kunnen.

4/� – De puzzels, de gameplay, het verhaal

Sjonge, al veel geschreven en eigenlijk nog weinig gezegd. Sorry, maar dit is ook deels expres, want ik wil eigenlijk dat je dit zelf gaat ervaren. Algemene dingen en zaken? De graphics zijn mooi, passend en in een 3D-anime jasje gestoken die goed tot zijn recht komt op de Switch. De gameplay is soms wat lineair, maar houdt je bezig met gissen, raden en onderzoeken. Je krijgt niet altijd alles op een zilveren schaal aangeboden, en zeker AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (ik houd het maar bij de complete titel…) geeft je veel twists en cryptische informatie mee die je op je tenen houdt.

Niets lijkt tot dusver een slecht geschreven twist te zijn, puur om een twist te zijn. Er is nagedacht over bijna alle aspecten en dit zorgt ervoor dat het verhaal erg compleet aanvoelt. De karakters zijn in de basis erg simpel, maar hebben snel meer diepgang en werken ook naar de sterke punten van hun �arakters toe. De voice acting is solide in Engels én Japans. Daarnaast geniet ik erg van de absurde humor die het spel je kant op gooit, maar mocht je echt een hekel hebben aan anime-esque humor, dan is dat een minpuntje.

�/5 – De conclusie, de eindes, het mysterie

Alles bij elkaar genomen. Nou, ik ben nog niet door het spel heen en dat is een groot pluspunt. Ik doe mijn best om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk van het spel te zien en door te spelen. AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative geeft me een spel waarin ik alle informatie wil lezen, de gesprekken wil volgen en het raadsel wil oplossen voordat het spel het onthult. En sowieso ben je niet per se snel door het spel heen. Je hebt meerdere verhaallijnen, waarvan sommige onderdelen pas later beschikbaar worden, en meerdere “eindes” zogezegd voordat je het hele plaatje en het mysterie écht hebt opgelost.

Twijfel je na deze review nog? Kijk de story trailer of een stukje gamepla�. Het begin gooit je in het diepe, maar voor je het weet ben je hooked.

Ik heb trouwens ook een simpele puzzel in de review gegooid die je vast al hebt meegekregen. Oplossen geeft je de naam van één van de hoofdpersonages: Ryuki . Toch even 10 seconden iets te doen.

+ Sterk verhaal met goeie dialoog

+ Voice acting is hoogstaand en veel aanwezig

+ Overvloed aan informatie beschikbaar die je zelf kunt instellen

+ De Mise-en-scène (je kunt er op klikken) is erg tof en zorgt voor grijpende visuals

+ De wereld is erg levendig en dat voor een visual novel

– Gameplay is ietwat simplistisch, het verhaal is de grote drijfkracht

– Het spel heeft niet altijd even intuïtieve controls

– Sommige functies zijn overbodig. Looking at you “Aiba/Tama’s Room”

– Dipt soms even in performance op de Switch

DN-Score: 8,6