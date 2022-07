Nieuwe No Man’s Sky update komt ook naar de Switch

De Endurance update is meteen bij release te spelen!

Het duurt nog enkele maanden voordat No Man’s Sky op de Switch verschijnt, maar dat betekent niet dat de originele game af is. Ontwikkelaar Hello Games blijft maar updates voor deze space-exploration game uitbrengen, en de nieuwste daarvan, Endurance, is ook bevestigd voor de Switch. Dat betekent dat alle content hiervan bij de release van de Switch versie ook aanwezig is.

En dat is mooi, want het is een behoorlijke update! Het bevat een hoop nieuwe dingen, maar het focust zich vooral op de Freighter, enorme schepen die als basis voor je avontuur dienen. Niet alleen zijn daar straks meer variaties van, ook krijg je veel meer opties om deze uit te bouwen. Zo kun je straks bijvoorbeeld exterior walkways, ramen en complete leefomgevingen in dit schip vinden. Daarnaast krijgt ook de ruimte zelf meer variatie door middel van deep space storms, nebulae en fleets of organic frigates. Als je nu geen idee hebt waar ik het over heb dan heb ik goed nieuws voor je, want Hello Games heeft een trailer vrijgegeven waarin dit even wordt laten zien. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Dompel jezelf onder in het onbekende en ontdek buitenaardse levensvormen en bijzondere onbekende omgevingen. Reis in jouw ruimteschip door het universum of neem een vlinder als voertuig. Bezoek alle bewoonde planeten om je heen in dit enorme sciencefiction avontuur. No Man’s Sky is niet zonder risico’s: het outfit, de wapens en het voertuig dat je kiest bepaalt of je in leven blijft in een constant gevecht tegen de natuur en andere tegenstanders. No Man’s Sky komt op 7 oktober voor Nintendo Switch.