Pikmin Bloom krijgt nieuwe functies

Plant een bepaald aantal bloemen in de nieuwe Weekly Challenge!

Pikmin Bloom is de nieuwste augmented reality game voor de smartphone van Niantic en Nintendo. Deze game is afgelopen jaar gelanceerd en heeft net als Pokémon Go als doel om jou te laten bewegen. Je moet in deze game bloemen planten en nieuwe Pikmin verzamelen. Dit alles kun je bereiken door stukken te wandelen. Daarnaast kunnen jouw Pikmin ook nog grappige accessoires vinden onderweg.

De afgelopen maanden zijn er al nieuwe functies toegevoegd, zoals Community Days en Weekly Challenges. In de laatste update van Pikmin Bloom zijn er een aantal dingen toegevoegd. Er is namelijk een nieuwe soort Weekly Challenge waarin het draait om een bepaald aantal bloemen te planten. Daarnaast is het makkelijker gemaakt om specifieke personen uit te nodigen om mee te doen aan de Challenge. Als je voor 17 juli een Weekly Challenge die gaat om een bepaald aantal stappen voltooit, dan krijg je een Explore T-shirt. Behaal je voor 24 juli een Weekly Challenge die draait om het planten van een bepaald aantal bloemen, dan verdien je een Flower T-shirt. Deze cosmetische voorwerpen kan jouw Mii dan dragen.

Speel jij nog Pikmin Bloom? Laat het ons weten in de reacties!