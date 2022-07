Nieuwe gameplaytrailer Digimon Survive

Digi fans opgelet!

Nog even en dan kunnen we eindelijk aan de slag met Digimon Survive. De game werd in 2018 al aangekondigd, maar is sindsdien verschillende keren uitgesteld. Gelukkig is het wachten bijna voorbij. Nog voor het eind van de maand kunnen we met deze SRPG aan de slag, hij komt namelijk op 29 juli naar de Switch. Hoe dichter we bij de releasedatum komen hoe meer nieuws er ongetwijfeld vrijkomt, te beginnen met een gameplaytrailer. Deze trailer werd vandaag online gezet door Bandai Namco en verteld wat we van de titel kunnen verwachten. Je kunt hem hieronder bekijken.

In Digimon Survive volg je het verhaal van een stel tieners, geleid door Takuma Momozuka. Ze zijn tijdens een schoolreis aan het kamperen wanneer ze plotseling naar een vreemde nieuwe wereld geteleporteerd worden, vol vreemde monsters en gevaren. De weg naar huis is niet makkelijk, maar gelukkig zijn ze niet alleen. Vecht samen met digimon door een gevaarlijke wereld, waarin jou keuzes niet alleen het verhaal maar ook de evolutie van je partner beïnvloeden. Weet jij iedereen veilig thuis te krijgen?