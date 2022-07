Daily Nintendo bestaat 15 jaar en dat vieren we deze maand!

Vier ons 15-jarig bestaan in de maand juli met ons mee!

De maand juli staat bij Daily Nintendo in het teken van een feestje, deze maand vieren we namelijk alweer onze 15e verjaardag! Wat in 2007 begon als een kleine Nintendo Wii-blog is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste Nintendo-websites van de Benelux. Iets wat we natuurlijk nooit konden bereiken zonder al onze trouwe lezers. Natuurlijk laten we ons 15-jarig bestaan dan ook niet zomaar voorbij gaan en dus kun je deze maand heel veel toffe dingen verwachten op Daily Nintendo.

Wat dacht je van allerlei toffe prijsvragen met flink wat mooie prijzen? Daarnaast kun je de komende weken ook verschillende leuke specials verwachten op onze website. We trappen ons 15-jarig jubileum dit weekend al af met de eerste prijsvraag en zoals gezegd zullen er nog flink wat volgen deze maand. Zorg vooral dat je niks mist en de komende weken onze website extra goed in de gaten houdt!