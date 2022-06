Hourglass verschijnt eind deze maand op de Nintendo Switch

Zal jij je vader ooit nog terugvinden in Egypte?

Vandaag hebben ontwikkelaar Cyberwave en uitgever Secret Item Games aangekondigd dat Hourglass naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Switch-bezitters hoeven bovendien niet heel lang meer te wachten op dit puzzelavonturenspel, want eind deze maand op 30 juni verschijnt de game al. Deze titel gaat voor een bedrag van €24,99 over digitale toonbank en om Hourglass te downloaden heb je 2,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Hourglass speel je als het personage Aywa. Deze jonge avonturier is naar Egypte gereisd met als doel haar vader te zoeken. Haar vader, die een archeoloog is, is namelijk nooit teruggekomen van zijn expeditie. Tijdens de reis moet je verschillende puzzels oplossen, wat je onder andere doet door jezelf te klonen. Zal jij je vader ooit nog terugvinden in dit mooie en warme land?

Ben je benieuwd geworden naar Hourglass? Bekijk dan onderstaande trailer.