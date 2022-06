Beweeg volgende week jouw virtuele lichaam in Pro Gymnast Simulator

Bekijk hier de nieuwste trailer en gameplaybeelden.

Sinds eind april weten we dat Pro Gymnast Simulator naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Kort geleden is er ook een releasedatum bekendgemaakt. Hierdoor is het duidelijk dat het spel volgende week vrijdag op 10 juni te spelen is op de Nintendo Switch. Hoewel we dus nog even moeten wachten kunnen we inmiddels al wel genieten van de nieuwe trailer en zelfs ook gameplaybeelden. Het YouTube-kanaal Handheld Players heeft namelijk ruim 20 minuten aan beelden online gezet. De game gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en je hebt 709 megabyte aan vrije opslagruimte nodig om deze titel te kunnen downloaden.

Pro Gymnast Simulator is een spel gebaseerd op fysica en vat de sensatie van professionele gymnastiek samen. De game belooft een realistische besturing te hebben waardoor je bediening hebt over het volledige lichaam. Je hoeft niet alleen bestaande oefeningen uit te voeren, want je kunt ook jouw eigen creëren. Over creëren gesproken, het is trouwens ook mogelijk om jouw eigen levels in elkaar te zetten waardoor het plezier niet snel stopt.

Ben je benieuwd geworden naar Pro Gymnast Simulator? Bekijk dan onderstaande trailer of gameplaybeelden.