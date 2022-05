[Preview] Mario Strikers: Battle League Football – Brengt meer tactiek met zich mee

Benieuwd naar onze eerste indrukken van Mario Strikers? Je leest er hier alles over.

Mario Strikers als serie gaat alweer heel wat jaren mee. In 2005 verscheen de eerste op de GameCube, de tweede in 2007 voor de Wii. Daarna was het echter stil rondom de voetbalwereld in het Mario-universum. Op 10 juni echter kun je weer je voetbaloutfit aantrekken wanneer Battle League Football verschijnt. Wij konden hem alvast testen en het is zeker een evolutie op de vorige titel.

Helaas konden we niet alle functies testen zoals het maken van een club en de Championships, maar in wat vrije potjes konden we in elk geval een goed gevoel krijgen van de mechanics en hoe het spel op gameplay-niveau anders is.

Voor de wedstrijd

Voordat ik begon met wedstrijden spelen heb ik eerst gebruik gemaakt van een aantal tutorials waarin een aantal van de acties kort en krachtig worden uitgelegd. Elke tutorial behandelt enkele acties die je kan blijven oefenen en eventueel daarna in een oefenwedstrijd kunt uitproberen. Zo kun je direct je nieuw geleerde trucjes in de praktijk brengen. Na het oefenen was het echter tijd om te gaan spelen.

Wanneer je een vrije wedstrijd begint, mag je eerst wat instellingen aanpassen. Zo is het mogelijk om de speelduur aan te passen, het CPU-niveau, of voorwerpen aan staan, of hyperschoten mogelijk zijn en ten slotte of het dag of nacht is in het stadium. Zelf heb ik niet aan elementen als de voorwerpen gezeten aangezien de chaos van deze elementen juist bij Strikers horen.

Je team samenstellen

Dan is het tijd om een team te kiezen. Het spel begint met tien mogelijke teamleden (of er meer beschikbaar komen door het spel verder uit te spelen, of als DLC, is ook niet bekend). Hier merk je al meteen dat het spel anders is dan vorige delen. Je team bestaat nu namelijk uit vier personages die vroeger als captain gekozen konden worden. Van sidekicks is dus geen sprake meer. Dit maakt het meteen leuker om samen te spelen aangezien er nu niet meer gevochten wordt om wie de hyperschoten mag proberen te maken.

Iets anders wat opvalt, is dat je geen heel team met Bowsers kunt maken. Unieke personages (personages die maar één keer bestaan in de Super Mario-wereld) kunnen per team maar één keer gebruikt worden. Wel kunnen beide teams dus een Waluigi gebruiken. Ook daar is dus geen probleem meer met vechten om de personages. Wel kun je hele teams van Yoshi’s en Toad’s maken aangezien deze in overvloed te vinden zijn. Een goede balans vinden is echter vaak wel het beste wat je kunt doen.

Tot slot kiest elk team een tenue uit en een stadiumhelft. Waar in vorige delen nog wel eens verschil kon zijn in moeilijkheidsgraad tussen ieder stadium, lijkt dat hier tot nu toe niet het geval. De stadia waren alleen cosmetisch van aard en gaven elke wedstrijd wel een uniek sfeertje, maar dat was het dan ook wel. Het is een leuk concept om beide teams een helft te geven, maar doordat er maar vijf thema’s zijn voelt het wel wat kaal aan.

Kick-off

Dan natuurlijk het belangrijkste van het spel, de daadwerkelijke wedstrijden. Met sportspellen ben ik altijd erg sceptisch over wat er nu erg vernieuwend kan zijn aan een potje voetbal, maar met Battle League Football is dit goed gelukt. Deze Strikers-game heeft namelijk de volledige gameplay op de schop genomen. Je hebt meer vrijheden en als speler wordt er meer vaardigheid verwacht. Gewoon hard schieten heeft geen nut en ook hyperschoten kunnen niet zomaar meer gebruikt worden. Het voelt hierdoor als een compleet ander spel.

Minder hyperschot- en itemspam

Om te beginnen met de hyperschoten. Als je ooit een Strikers-game hebt gespeeld ken je deze vast wel. Deze superkrachtige schoten konden tot dit spel altijd gebruikt worden door de teamcaptains (of het Super Team) en gaf je kans op meer doelpunten in één keer te maken. Nu kun je wel met ieder teamgenootje het schot doen, maar je zult eerst een voorwerp moeten oprapen die af en toe verschijnt; een beetje het idee van de Smash Ball in Super Smash Bros dus. Wanneer je die hebt opgepakt heb je een bepaalde tijd om het schot maken voor het uitwerkt. Wanneer je schot mislukt door een tackle van de tegenstander heb je ook pech en raak je de kracht ook kwijt.

Hierdoor is de focus minder op hyperschoten gelegd wat het spel veel dynamischer maakt. Er zijn namelijk een stuk minder onderbrekingen. Wat ook een fijne toevoeging is, is dat de speler, wanneer het geen perfect hyperschot is, hem kan proberen tegen te houden als keeper. Dit kon in de Wii-versie ook al wel, maar de manier waarop is nu een stuk toegankelijker doordat je alleen maar één knop hoeft te mashen hiervoor. Het gaat dus minder om reactietijd.

Ook qua voorwerpen is het anders. Je krijgt niet meer zomaar voorwerpen om te gebruiken. Je zult hiervoor itemboxen moeten oprapen door er tegenaan te lopen. Deze dozen kunnen willekeurig in het veld gegooid worden en kunnen kleurloos zijn of de kleur van jouw team hebben. De kleurloze zijn dan ook door iedereen op te pakken. Items zijn hierdoor ook wat minder op de voorgrond getrokken en is het niet zo simpel als gebeukt worden voor je een item krijgt.

Tactiek

Tot slot, en dit is mijn favoriete verbetering aan deze Strikers, zijn alle nieuwe technieken en tactieken die je in dit nieuwe deel kunt gebruiken. Zoals eerder gezegd is er een uitgebreide tutorial beschikbaar en die zou ik ook zeker proberen. Wanneer je dat niet doet, zul je mogelijk deels wel uitvogelen hoe diepgaand Battle League Football is, maar het spel echt doorhebben zul je nooit. In verband met de beperkte tijd heb ik ook niet alles kunnen testen en oefenen. Welke wel geprobeerd konden worden maakten stuk voor stuk de ervaring completer.

Om te beginnen het tackelen. Je kunt nog steeds iedereen omver beuken en tackelen, maar het is uitgebreider geworden. Zo kun je een normale tackle gebruiken, maar hierbij houd je de bal niet vast. Je kunt echter ook de tackle opladen waardoor die niet alleen meer kracht heeft, maar bij een perfecte timing houd je de bal ook nog eens bij je. Ook is er een extreem lastige teamtackle. Hiervoor zul je je eigen teamgenoot tegen iemand anders aan moeten beuken. De timing hiervoor is erg lastig, maar het is verreweg de meest effectieve tackle.

Schoten op doel zijn ook vernieuwd. Het opladen van shoten kan nog steeds, maar ook hier is timing de sleutel voor een krachtig schot. Onder je personage zal een cirkel gevuld worden en wanneer die precies gevuld is, zal je schot op zijn sterkst zijn. Daarnaast kun je dit schot zelf sturen naar één van de vier hoeken van het goal. Dit kan door tijdens het opladen je stick een richting op te bewegen. De hoeken hebben namelijk meer kans op een doelpunt.

Dit waren maar een paar voorbeelden van hoe Next Level Games het spel enorm diepgaand maakt. Qua mechanics ziet het er dan ook naar uit dat dit de beste Strikers ooit wordt. Voor hardcore spelers is er genoeg om te leren dus. Toch is het ook zeker vermakelijk als je niet alles onder de knie krijgt. Dus als je ook maar iets van de chaos houdt is het waarschijnlijk wat voor jou.

Gebalanceerde customisatie

Een ander nieuw onderdeel is de customisatie van je personages. Je verdient elke wedstrijd een aantal munten (en kan op andere manieren, zoals door het voltooien van de training, ook nog meer verdienen). Met deze munten kun je outfits aanschaffen voor je spelers om hun basis statistieken aan te passen. Normaal zie je hiermee dat er een dominante strategie is en alle outfits je personages verbeteren. Hier hebben de outfits echter niet alleen maar bonussen. Ieder onderdeel levert twee bonuspunten op de ene statistiek zoals snelheid terwijl die tegelijk twee punten weghaalt bij bijvoorbeeld skill.

Het zorgt dus een beetje voor dat je geen hele snelle Bowser kunt maken die bovendien ook krachtige schoten heeft. Het maakt dat je iedereen in een team ergens in kan laten uitblinken, maar niet overpowered kan maken. Zo werkt het ook in de Championships; hier zullen al je tegenstanders uitblinken in een bepaalde stat. Of ze zijn dus allemaal erg snel, of ze schieten hard, of ze zijn goed met skillshots.

Voorlopig oordeel

Om echt te weten hoe goed het spel totaal gaat zijn durf ik niet te zeggen. Dit hangt af van de online-opties en hoe de Championships gaan worden. Ook zal het wel wat unlockables moeten hebben, want acht spelers en vijf stadia (die je wel kan combineren) voelt erg barebones aan. Daarentegen staat wel dat het qua gameplay zelf ver bovenaan in de franchise is gepositioneerd. Ieder personage voelt uniek aan en de gameplay is enorm verdiept. Op alle vlakken voelt het alsof vaardigheid meer de voorgrond heeft gekregen in plaats van het spammen van de Superschoten. Als de modi die we niet hebben kunnen testen net zo goed uitgewerkt zijn als de vrije wedstrijden, zal het een geweldige game worden.

Wanneer je zelf het spel wilt proberen voor je het koopt, dan kan dat volgende week op zaterdag en zondag. Alle informatie over deze demo vind je hier.