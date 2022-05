Kick-off met de First Kick-demo van Mario Strikers: Battle League Football

Wil jij Mario Strikers alvast uitproberen? Volgende week kan dat!

In onze uitgebreide preview kun je alvast flink wat lezen over de nieuwe Mario Strikers en hoe die speelt, maar binnenkort kan ook jij aan de slag met het spel voor die online komt. Tenminste, als je Nintendo Switch Online hebt. Je kunt namelijk vanaf deze vrijdag de First Kick-demo downloaden en volgende week zaterdag en zondag een klein deel van het spel spelen. Wel helaas tijdens specifieke uren, maar gelukkig zijn er beide dagen drie momenten die goed verdeeld zijn over de dag.

Je kunt het spel op de volgende momenten proberen:

Zaterdag 4 Juni 05:00 – 06:00

Zaterdag 4 Juni 13:00 – 14:00

Zaterdag 4 Juni 21:00 – 22:00

Zondag 5 Juni 5:00 – 6:00

Zondag 5 Juni 13:00 – 14:00

Zondag 5 Juni 21:00 – 22:00