Ken Sugimori’s Pokémon artwork komt tot leven in een fanproject

Een fan heeft de bekende artwork van Ken Sugimori nieuw leven ingeblazen.

Wanneer je terugkijkt naar vroege artwork van Pokémon zie je waarschijnlijk bekende artwork van Ken Sugimori. Deze unieke stijl met waterverf is kenmerkend voor de eerdere generaties van Pokémon en wordt door fans wereldwijd nog elke dag bewonderd.

Eén fan vond het artwork echter zo gaaf dat die een stukje uit het eerste Pokémon-spel heeft nagemaakt in een 3D-versie. In een korte video op Twitter toont een fan het Viridian Forest die nagemaakt is in de stijl van de bekende designer. De combinatie van de stijl met een layout van Legends Arceus ziet er al flink indrukwekkend uit. Het zou volgens ons in elk geval niet misstaan als een volledig spel.