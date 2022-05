Saoedi-Arabië koopt 5% van Nintendo

Ja, echt.

Saoedi-Arabië heeft 5% van Nintendo gekocht. Nee, het is geen 1 april, dit is echt waar. Het ‘Public Investment Fund’ (PIF) is een organisatie van de Saoedische overheid die buitenlandse investeringen doet. In een rapportage door Bloomberg werd vandaag onthuld dat het PIF 5% van de aandelen van Nintendo Co, Ltd. heeft gekocht, de Japanse hoofdtak van het bedrijf. Daarmee is het nu de vijfde grootste aandeelhouder van Nintendo. Bijzonder genoeg is het niet de eerste keer dat Saoedi-Arabië interesse heeft getoond in video games. Eerder dit jaar kochten ze ook al zo’n 5% van de aandelen van Capcom, het bedrijf achter Mega Man en Street Fighter dus, en van Nexon, die specialiseert in het maken van vele PC en mobile games. Verder zou het PIF ook aandelen hebben gekocht in Activision Blizzard en SNK.

De reden dat Saoedi-Arabië dit doet, is omdat het land bezig is zijn eigen contentindustrie te maken. Kroonprins Mohammed bin Salman is al jaren bezig met een charmeoffensief om Saoedi-Arabië op de kaart te zetten. Volgens Hideki Yasuda, een senior analyst bij Toyo Securities, zou het land daarom willen meekijken bij Japan, die zelf ook een contentindustrie heeft die wereldwijd bekend is. Nintendo is verder niet betrokken geweest in de aankoop van deze aandelen. Doordat Nintendo’s aandelen vrij verhandelbaar zijn op de markt mag Saoedi-Arabië ze opkopen zonder daarbij toestemming van Nintendo te moeten vragen.

Waarom toch al die investeringen?

De laatste jaren vliegen de aankopen en aandelen in de game-industrie ons om de oren. Bij sommige studio’s, zoals Activison Blizzard en Ubisoft, spelen zich grote schandalen af. Er zijn aantijgingen van ernstige werkdruk, intimidatie, overwerking en seksueel misbruik. Zulke studio’s zouden zichzelf te koop zetten om deze problemen te ontduiken. Andere aankopen, zoals die van Bethesda door Microsoft en Bungie door Sony, zijn meer strategische zetten van de consolehouders om hun exclusieve gameaanbod te spekken. Echter is het onwaarschijnlijk dat we ons zorgen moeten maken dat het PIF zomaar Nintendo of een ander bedrijf zal opkopen.

Toch is het een bijzondere en verontrustende zet. Saoedi-Arabië is een land waarin mensenrechten zeer beperkt zijn en kroonprins Mohammed bin Salman heeft zelf geen moeite om oppositie aan de kant te zetten. In 2018 werd hij nog beschuldigd voor het aanspannen van de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel. Tegelijkertijd probeert Saoedi-Arabië dus mee te doen met de rest van de wereld door modern, hip en progressief te lijken. Hoewel het functioneren van Nintendo waarschijnlijk niet zal veranderen door deze investering, stelt het toch niet gerust dat zo’n land profiteert van het succes van Mario en vrienden.