Kickstarter-succes Cattails: Wildwood Story komt naar de Switch

Nieuwe katten-RPG komt volgend jaar naar de Switch

Het is al een tijd geleden dat we hebben gehoord van Cattails. Het origineel van Falcon Development kwam in 2018 uit op de Switch. Nu, vier jaar later, is er een nieuwe kickstarter met het vervolg. WildWood Story belooft nieuwe mechanics, features en een reeks aan nieuwe en bekende karakters.

De Kickstarter heeft zijn doel al met gemak behaald. Falcon Development vroeg $30.000, maar heeft onderhand al $169.201 dollar binnen met nog 23 dagen te gaan. In deze katten-RPG ga je op avontuur en moet je vijanden verslaan en middelen vinden om je kolonie gezond te houden. Je kunt vrienden maken, planten laten groeien, je kat customisen en op meer manieren dan eerst je kolonie laten groeien en bloeien.

Hieronder zie je de Kickstarter-trailer:

De Kickstarter kun je hier terugvinden. Daar is alle informatie te vinden over het spel, maar ook de stretch goals en natuurlijk een mogelijkheid om zelf in te springen. Het spel staat gepland voor eind dit jaar op Steam, maar de Switch versie zal pas volgend jaar uitkomen.

Is dit een spel waar jullie naar uitkijken? Bekend met het originele spel? Geef hieronder je mening!