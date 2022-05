Tantalus zou The Legend of Zelda: Twilight Princess graag naar de Switch brengen

Nintendo zal hiervoor alleen wel eerst toestemming moeten geven

In maart kwam al naar buiten dat het vervolg op Breath of the Wild is uitgesteld naar 2023. Fans vragen zich hierom af of Nintendo dit jaar nog iets met deze populaire action, adventure franchise zal doen. Switch ports van The Wind Waker HD en Twilight Princess HD is een idee dat in deze gesprekken vaak naar voren komt. De originele remakes van deze twee zeer geliefde Zelda games verschenen in 2013 en 2016 op de WiiU. De remakes gemaakt door Grezzo (Wind Waker) en Tantalus (Twilight Princess) werden allebei erg goed ontvangen door fans en critici.

Maar omdat ze de Wii U niet als warme broodjes verkochten zijn er nog steeds veel mensen die deze games nog niet hebben gespeeld. Zij smeken daarom om ports van deze ports. Nu heeft Tantulus CEO Tom Crago in een aflevering van de podcast Fragments of Silicon verteld interesse te hebben in het porten van Twilight Princess naar de Switch. Nintendo heeft hen hier echter nog niet voor gevraagd.

Natuurlijk zouden wij dat heel graag willen doen (Zelda Twilight Princess HD), maar dat is nog geen prioriteit voor Nintendo of in ieder geval niet in het gesprek dat ze hadden met ons. Hoe het werkt is dat we iedere kans pakken om te werken aan één van hun titels. Onze twee bedrijven zijn constant met elkaar in gesprek. Er zit vaak wat tijd tussen titels en er kunnen andere ideeën zijn die rondgaan. Maar in het geval van Skyward Sword passeert er wat tijd en komt de mail: “zouden jullie geïnteresseerd zijn in het porten van Skyward Sword naar de Switch?” Hierop is het antwoord uiteraard:,” ja natuurlijk”. En dan volgt ons gesprek met Nintendo over hoe dat er verder uit zou kunnen zien. Het was op veel vlakken vergelijkbaar met hoe Twilight Princess HD voor de Wii U tot stand kwam.

Een Switch port van Twilight Princess HD zit er voorlopig dus nog niet in. Hopelijk is dit met The Wind Waker een ander verhaal. Zit jij te wachten op Switch ports van Twilight Princess of The Wind Waker? Of heb jij liever dat deze studio’s aan (Zelda) games werken die nog niet eerder zijn overgebracht? Laat het ons vooral weten in de reacties!