Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux is terug van weggeweest

En jij kan binnenkort weer meedoen!

Vorig jaar organiseerde Nintendo Benelux een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi waarin jij elk seizoen, van de lente tot de winter, mee kon doen met het toernooi. Hierbij waren niet alleen leuke prijzen te winnen, maar had heel de Benelux natuurlijk ook veel plezier. Omdat Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux vorig jaar zo’n groot succes was is er besloten dat jij dit jaar ook weer mee kan doen. Je hoeft trouwens niet lang meer te wachten want later deze maand, op zaterdag 28 mei om 19:00 uur begint de Spring Cup 2022 namelijk al.

Nieuw dit jaar is dat er nog meer prijzen worden weggegeven. Uiteraard krijgen alle winnaars van iedere cup net zoals vorig jaar zeer exclusieve merchandise. Hoewel de hoofdprijs van dit seizoen momenteel nog onbekend is zal het vast weer erg gezellig worden. Echter is de hoofdprijs niet het enige wat je kunt winnen want als je alle 16 races racet krijg je 50 Platinum Punten. Deze zijn te gebruiken om unieke beloningen te ontvangen op jouw Nintendo Switch en in de My Nintendo Store. Tevens wordt er komende seizoenen ook gestrooid met Gouden Punten aangezien de top 20 ieder 1000 Gouden Punten krijgt, die uiteraard in de Nintendo eShop te besteden zijn.

Zaterdag 28 mei kan iedereen dus weer meedoen van 19:00 uur tot 20:00 uur met het Mario Kart 8 Deluxe-toernooi van dit seizoen. Deelnemen is gelukkig erg eenvoudig. Je hoeft namelijk alleen maar Mario Kart 8 Deluxe op te starten en in het hoofdmenu te kiezen voor ”Online”. Vervolgens ga je naar “Toernooi” waar je klikt op “Zoeken met een code”. Hier vul je de volgende toernooicode in: 3789-1590-4043. Jij kunt dan gedurende maximaal 16 races samen met anderen strijden voor de winst.

Ik wens jullie alvast heel veel plezier toe en laat hieronder in de reacties vooral weten of jij nog eventjes gaat oefenen voordat het toernooi gaat beginnen.