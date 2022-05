Releasedatum + nieuwe trailer Card Shark, demo nu te downloaden

Speel vals in het Frankrijk van de 18e eeuw.

Het is alweer een tijdje geleden dat we wat van Card Shark gehoord hebben. Het laatste bericht was van eind vorig jaar, waarin werd vermeld dat de game uitgesteld werd naar 2022. Tijdens de Indie World van vandaag kwam daar verandering in. De game kreeg in de direct misschien maar weinig aandacht, maar daarbuiten bleek er een hele boel nieuwe informatie over de game te zijn vrijgegeven. Zo is er een nieuwe trailer en releasedatum, en is er zelfs een demo beschikbaar geworden. Deze is vanaf nu te downloaden in de Switch eShop. De trailer kun je hieronder bekijken. De volledige game komt op 2 juni naar de Switch.

Card Shark is een roguelike adventure game, waarin je jezelf probeert omhoog te werken in de hoogste klassen van de samenleving in het Frankrijk van de 18e eeuw. Dit doe je door middel van kaartspellen, waarbij de regels voor jou zeer flexibel werken. Leer kaart trucjes, speel vals en probeer jezelf naar de speeltafel van de koning te bluffen, maar pas op. Je tegenstanders houden absoluut niet van valsspelers, dus je kunt er maar beter voor zorgen dat je niet gepakt wordt.