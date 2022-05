Half uur aan gameplaybeelden Citizen Sleeper

Bekijk hier alvast hoe deze verhalende sci-fi game eruit ziet!

Citizen Sleeper verschijnt vandaag op de Nintendo Switch. In deze verhalende RPG zul je moeten overleven op een half vergaande Space Station. Voor wie zich afvraagt hoe dat eruitziet, heeft YouTube-kanaal Super Nintendad alvast een video voor je geüpload. Hierin worden de eerste 30 minuten van de game getoond. De video kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Citizen Sleeper speelt zich af op Erlin’s Eye, een half vergaand space station waar duizenden mensen op leven, mensen die proberen te overleven aan de uiterste randen van een intergalactische kapitalistische samenleving. Jij speelt een Sleeper, een gedigitaliseerd menselijk bewustzijn in een robot lichaam. Jouw lichaam is echter bezit van een groot bedrijf, een bedrijf dat dat terug wil. Je komt terecht midden de vele vreemde inwoners van the Eye, waar je vriendschappen zult moeten opbouwen om te overleven. Gebruik je tijd hoe je wilt, leer de mensen kennen en verdien je plek in deze vreemde wereld.

